Грузинские власти выкупили проект Худонской ГЭС

19 декабря 2022, 18:30

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Кабмин Грузии выкупил проект Худонской ГЭС за 13,25 миллиона долларов и планирует возобновить ее строительство в 2023 году, заявили власти страны.

Как писал "Кавказский узел", Худонскую ГЭС начали возводить еще в 1979 году. Через десять лет работы были приостановлены из-за активных протестов местных экологов, но затем вновь возобновлены, но снова приостановлены в 2011 году. Власти Грузии не раз говорили о том, что проект Худонской ГЭС должен быть завершен до конца. В 2011 году компания Trans Electrica подписала меморандум с правительством Грузии о строительстве ГЭС, однако с этим решением были категорически не согласны экологи и местные жители.

Правительство выкупило проект Худонской ГЭС, возобновить ее строительство планируется в 2023 году, объявил сегодня после заседания правительства министр экономики Леван Давиташвили.

"С компанией-инвестором достигнута договоренность, и государство забрало проект, что позволит нам начать реализацию проекта в 2023 году при активном участии государства", - сказал в эфире телеканала "Пирвели" Леван Давиташвили, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Сумма сделки с компанией-инвестором составила 13,25 миллиона долларов, отметил министр. "У нас была международная юридическая фирма, которая готовила проект этой сделки. Также при их участии происходило общение между сторонами, и я думаю, что это благоприятные условия для Грузии, поскольку, с одной стороны, мы вернули себе те территории, которые были переданы компании и, соответственно, мы можем перейти к этапу осуществления проекта без каких-либо барьеров", - приводит сегодня слова Давиташвили "ИнтерпрессНьюс".

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