Военный из Краснодарского края погиб на Украине

01 марта 2023, 16:16

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Капитан Андрей Слепцов погиб на Украине, сообщила администрация Еййского района. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель как минимум 97 жителей Кубани.

"Кавказский узел" писал, что Игорь Бондаренко и Александр Красников погибли на Украине, общее число погибших в ходе военной операции жителей Кубани достигло 96.

Погибший в ходе военной операции на Украине Андрей Слепцов родом из станицы Ясенской. После школы Андрей поступил в Вольское военное училище тыла, имел звание капитана. Ему было 34 года, сообщила сегодня администрация Ейского района в своем Telegram-канале.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 97 жителей Краснодарского края. Всего власти и силовики на 16.10 мск 1 марта сообщили о гибели на Украине не менее 1502 жителей юга России, в том числе 879 жителей СКФО и 623 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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