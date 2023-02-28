Два мобилизованных из Гулькевичского района погибли на Украине

28 февраля 2023, 05:12

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Игорь Бондаренко и Александр Красников погибли на Украине, сообщила администрация Гулькевичского района. С начала военной операции на Украине власти подтвердили гибель там как минимум 96 жителей Краснодарского края.

Как писал "Кавказский узел", Вадим Дьяченко, Вячеслав Юртаев, Максим Овсиенко, Егор Петров и Сергей Черникин погибли на Украине, общее число уроженцев Кубани, погибших в ходе специальной военной операции, достигло 94.

Игорь Бондаренко из Отрадо-Ольгинского сельского поселения и Александр Красников из хутора Чаплыгин погибли на Украине, сообщила администрация Гулькевичского района на своем сайте 22 февраля.

Местная газета "В 24 часа" сообщила, что оба погибших были мобилизованы. Бондаренко было 42 года, у него остались трое детей, до мобилизации работал разнорабочим на стройке. Рабочему Красникову "не было и 30", он работал по рабочей специальности, указано в публикации от 22 февраля.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 96 жителей Краснодарского края. Всего власти и силовики на 00.20 мск 28 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 1491 жителя юга России, в том числе 865 жителей СКФО и 616 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.