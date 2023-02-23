Подтверждена гибель на Украине пятерых военных с Кубани

23 февраля 2023, 11:05

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Военнослужащие Вадим Дьяченко, Вячеслав Юртаев, Максим Овсиенко, Егор Петров и Сергей Черникин погибли на Украине, сообщили власти. С начала специальной военной операции подтверждена гибель в ходе нее не менее 94 военных из Краснодарского края.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 февраля стало известно, что на Украине погибли Александр Бовдуй, Андрей Назаренко и Вадим Захарченко. На эту дату официально было подтверждена гибель как минимум 89 военных из Краснодарского края.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Краснодара Вадим Дьяченко, он посмертно представлен к ордену Мужества, сообщила 21 февраля в своем Telegram-канале администрация города.

Посмертно награжден орденом Мужества погибший в ходе спецоперации Вячеслав Юртаев из Тихорецкого района. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава района Анатолий Перепелин.

Глава Кропоткина Владимир Елиесеев передал ордена Мужества родственникам Максима Овсиенко, Егора Петрова и Сергея Черникина, которые погибли на Украине, сообщила в своем Telegram-канале администрация города.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 94 военных из Краснодарского края. Всего власти и силовики на 10.10 мск 23 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 1441 жителя юга России, в том числе 841 жителя СКФО и 600 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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