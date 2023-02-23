23 февраля 2023, 11:05

Подтверждена гибель на Украине пятерых военных с Кубани

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Военнослужащие Вадим Дьяченко, Вячеслав Юртаев, Максим Овсиенко, Егор Петров и Сергей Черникин погибли на Украине, сообщили власти. С начала специальной военной операции подтверждена гибель в ходе нее не менее 94 военных из Краснодарского края.

Как сообщал "Кавказский узел", 21 февраля стало известно, что на Украине погибли Александр Бовдуй, Андрей Назаренко и Вадим Захарченко. На эту дату официально было подтверждена гибель как минимум 89 военных из Краснодарского края.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб военнослужащий из Краснодара Вадим Дьяченко, он посмертно представлен к ордену Мужества, сообщила 21 февраля в своем Telegram-канале администрация города.

Посмертно награжден орденом Мужества погибший в ходе спецоперации Вячеслав Юртаев из Тихорецкого района. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава района Анатолий Перепелин.

Глава Кропоткина Владимир Елиесеев передал ордена Мужества родственникам Максима Овсиенко, Егора Петрова и Сергея Черникина, которые погибли на Украине, сообщила в своем Telegram-канале администрация города.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 94 военных из Краснодарского края. Всего власти и силовики на 10.10 мск 23 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 1441 жителя юга России, в том числе 841 жителя СКФО и 600 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Четыре уроженца Астраханской области убиты на Украине", "Подтверждена гибель на Украине пятерых военных из Черкесска", "Стало известно о гибели на Украине уроженца Новолакского района".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

23 февраля 2023, 11:18

23 февраля 2023, 10:10

23 февраля 2023, 09:17

  • Власти сообщили о гибели на Украине семерых военных из Дагестана

    Военнослужащие Абдулмумин Абдуллаев, Алихажи Гаджиев, Артур Гаджиметов, Ашурбек Магомедов, Залимхан Мутуев, Рустам Татарханов и Ушаг Юшаев погибли на Украине, сообщили власти. С начала спецоперации официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 371 военного из Дагестана.

23 февраля 2023, 08:27

  • Лачинский коридор остается заблокированным 74-е сутки

    Азербайджанские активисты 74-е сутки продолжают блокировать Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. Несмотря на то, что блокировка трассы нарушает права жителей Нагорного Карабаха, власти Азербайджана поддерживают людей, которые ее проводят, отметила правозащитная организация Human Rights Watch.

23 февраля 2023, 07:30

  • Строители газопровода заблокировали улицу в Махачкале

    В Махачкале рабочие установили поперек улицы газопровод и заблокировали движение машин, рассказал в соцсети местный житель. Комментаторы раскритиковали строителей и указали на проблему в Дагестане с несогласованной работой проектировщиков разных отраслей.

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи