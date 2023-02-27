Житель Волгограда оштрафован за дискредитирующее российскую армию видео

27 февраля 2023, 03:02

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Суд оштрафовал волгоградца Антона Сомхиева на 30 тысяч рублей за публикацию в Telegram видео, которое признано дискредитирующим российскую армию.

Как информировал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил России, после чего жители юга страны и республик Северного Кавказа стали привлекаться к ответственности по этой статье. Максимальное наказание по ней предусматривает для граждан штраф в 50 тысяч рублей, однако повторное нарушение в течение года грозит уголовным преследованием.

Центральный районный суд Волгограда оштрафовал местного жителя Антона Сомхиева за дискредитацию армии на 30 тысяч рублей, пишет 26 февраля "ОВД-Инфо"*.

В постановлении, опубликованном на сайте суда, указано, что Сомхиев "выложил в группе мессенджера "Телеграм" для дальнейшего опубликования и распространения видео, направленное на дискредитацию использования вооруженных сил Российской Федерации и ее граждан. поддержания международного мира и безопасности, а также выражая протест против использования вооруженных сил Российской Федерации на территории Украины". При этом что конкретно было на видео - не уточняется. Сомхиев свою вину признал.

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