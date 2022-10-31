Прокуратура признала незаконной мобилизацию студента из Волгограда

31 октября 2022, 14:00

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Военная прокуратура Волгоградского гарнизона потребовала вернуть домой 24-летнего студента-очника Евгения Осипова, которого отправили на спецоперацию.

"Кавказский узел" писал, что частичная мобилизация была объявлена в России 21 сентября. 28 октября министр обороны России Сергей Шойгу сообщил президенту Владимиру Путину о том, что частичная мобилизация завершена. Мобилизовано 300 тысяч человек, 82 тысячи из них уже направлены в зону военной операции. Новых мобилизационных заданий не планируется, сказал он.

Родные волгоградца Евгения Осипова получили ответ по поводу его мобилизации из военной прокуратуры Волгоградского гарнизона. Из ответа следует, что его мобилизация признана незаконной, поскольку проведена с нарушениями действующего законодательства и противоречит требованиям указа президента "О предоставлении отсрочки от призыва на военную службу по мобилизации". Ведомство направило информацию в адрес управления кадров Южного военного округа, командующего войсками 58-й общевойсковой армии ЮВО, а также военного прокурора Владикавказского гарнизона, чтобы те рассмотрели вопрос об увольнении Осипова с военной службы по контракту и исключили его из списков личного состава воинской части, пишет сегодня V1.ru.

Осипов в сентябре этого года поступил в филиал Московского финансово-юридического университета в Волгограде и, не успев проучиться месяц, получил повестку. Он направлял рапорт командиру воинской части, на которой проходили сборы, указывая, что является студентом-очником, но ответа не получил. Близкие молодого человека приходили на прием к военному прокурору, взяв с собой справки об обучении, но и после этого его не освободили от мобилизации, пишет информагентство. Родственники студента сообщили, что он уже находится в "красной" зоне, но недавно его перевели из одной роты в другую. "Мы постоянно на связи, по мере возможности. Хоть у него там и снаряды прилетают, и дроны летают, он в порядке. Я не уверена, как точно у них это называется, но его недавно перевели из роты обеспечения в роту управления. Может быть, узнали, что его домой нужно возвращать", - предположила родственница мобилизованного, слова которой приводит информагентство.

Ранее Евгений Осипов проходил срочную службу поваром, сообщила его тетя Лариса Лисица. "После школы Женя прошел срочную службу по призыву. Был поваром. Потом вернулся на гражданку, работал, а в этом году поступил в филиал Московского финансово-юридического университета в Волгограде. Повестка пришла домой - в Киквидзенский район 24 сентября. Он бегать не стал. Понимал, что он студент и его не заберут. Приехал домой, взял повестку и пошел в военкомат. А оттуда его сразу отправили на сборный пункт, а позже - в учебный центр Минобороны", - приводятся слова женщины в посте, опубликованном на странице "Жесть Волгограда MAXIMUM POWER" в соцсети "ВКонтакте".

"Кавказский узел" также писал, что на юге России были зафиксированы попытки мобилизовать людей, которые в силу возраста или состояния здоровья не должны отправляться в зону боевых действий. Отсутствие в военкоматах медицинских комиссий является нарушением закона, заявил "Кавказскому узлу" юрист Антон Гетманенко. 27 октября стало известно, что суд в городе Горячий Ключ Краснодарского края отклонил иск к военкомату о мобилизации Алексея Абрамова, у которого множественные травмы позвоночника, сообщил адвокат Михаил Беньяш*, предположив, что судья не хочет заниматься делом, которое может стать скандальным. Адвокат подал повторный иск, который направлен на рассмотрение тому же судье.

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