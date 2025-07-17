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18:44, 17 июля 2025

Житель Волжского приговорен к обязательным работам за разжигание вражды

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Суд счел экстремистскими два комментария жителя Волжского Александра Миродара Жерновникова и приговорил его к году и месяцу испытательных работ. Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения.

Волгоградский областной суд оставил в силе приговор в отношении волжанина, осужденного за публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, сообщила сегодня Объединенная пресс-служба судов Волгоградской области.

По версии следствия и суда, Александр-Миродар Жерновников на своей странице в социальной сети «Вконтакте»разместил два комментария, "содержащих призывы к осуществлению насильственных действий в отношении группы лиц, объединенных по признак у происхождения, национальности, то есть призыв к совершению преступлений по мотивам национальной ненависти и вражды, а также нарушению прав, свобод и законных интересов человека и гражданина в зависимости от национальной принадлежности". 

Он признал вину и раскаялся в содеянном. 

Приговором  Волжского городского суда Волгоградской области Александр-Миродар Жерновников признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 280, ч. 2 ст. 280 УК РФ. Ему назначено наказание в виде принудительных работ на срок 1 год 1 месяц с удержанием 10 % из заработной платы осужденного в доход государства, с лишением администрировать сайты в Интернете на  2 года 6 месяцев.

Осужденный обжаловал приговор, попросив назначить наказание "условно-испытательного характера".

Волгоградский областной суд оставил приговор Волжского городского суда Волгоградской области без изменения, а апелляционную жалобу – без удовлетворения.

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Автор: "Кавказский узел"

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