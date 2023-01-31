Силовики отпустили волгоградского активиста

31 января 2023, 00:17

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Даниэль Куракин отпущен после допроса волгоградскими следователями, сообщили правозащитники.

Как писал "Кавказский узел", силовики в Волгограде 30 января увезли на допрос местного активиста Даниэля Куракина, сообщил его знакомый.

18 марта 2022 года Даниэль Куракин был задержан на митинге в Волгограде после того, как развернул там плакат против военной операции на Украине. Суд назначил ему 15 суток административного ареста по статьям о повторном нарушении порядка организации публичного мероприятия и о дискредитации армии. Активист не признал вину в дискредитации военных и в знак протеста против ареста объявил голодовку, которую прекратил 28 марта 2022 года.

Волгоградца Даниэля Куракина отпустили после допроса в Следкоме. Он дал подписку о неразглашении. Предположительно, он находится в статусе свидетеля по уголовному делу, сообщил вечером 30 января правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

Допрос Куракина может быть связан с делом о распространении фейков об армии, которое возбудили против волгоградского активиста Евгения Кочегина, сообщил 30 января правозащитный проект "Поддержка политзеков. Мемориал".

"Кавказский узел" также писал, что в мае 2022 года суд в Волгограде постановил заочно заключить под стражу активиста Евгения Кочегина, заподозренного в распространении заведомо ложной информации о действиях российской армии. Кочегин находится в федеральном розыске, пояснил представитель суда. Сам активист считает уголовное дело местью за его общественную и политическую деятельность. 8 августа 2022 года Волгоградский областной суд отказал в удовлетворении жалобы Кочегина на недопуск адвоката к материалам его дела. Кочегин заявил, что следствие намеренно затягивает ознакомление защиты с делом.

9 сентября 2022 года силовики пришли с обыском к семье врачей из Волгограда, Ангелине Нерозник и ее мужу Сергея, после допроса их отпустили, взяв подписку о неразглашении. Евгений Кочегин указал, что причиной проведения обыска у супругов стала дружба с ним. 22 сентября стало известно, что Надежда Степаненко и Данил Самохин были задержаны и доставлены на допрос по делу Евгения Кочегина. После допроса силовики освободили активистов.

Евгений Кочегин - бывший координатор Волгоградского штаба оппозиционера Алексея Навального**. Штаб прекратил работу еще до решения суда о признании всех штабов Навального** экстремистскими организациями. Перед выборами в Госдуму Кочегин создал общественно-политическое движение "Волгоградский антикоррупционный штаб "Дозор" (ВАШ "Дозор").

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* включен в реестр иностранных агентов.

** штабы Навального признаны в России экстремистскими организациями и внесены в список запрещенных. Алексей Навальный – организатор ФБК, организации, которая включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

*** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.