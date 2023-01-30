Активист Куракин задержан в Волгограде

30 января 2023, 18:13

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Силовики в Волгограде увезли на допрос местного активиста Даниэля Куракина, сообщил его знакомый.

Как писал "Кавказский узел", 18 марта 2022 года Даниэль Куракин был задержан на митинге в Волгограде после того, как развернул там плакат против военной операции на Украине. Суд назначил ему 15 суток административного ареста по статьям о повторном нарушении порядка организации публичного мероприятия и о дискредитации армии. Активист не признал вину в дискредитации военных и в знак протеста против ареста объявил голодовку, которую прекратил 28 марта.

Силовики в Волгограде задержали Даниэля Куракина, рассказал его знакомый. По его данным, Куракин был задержан у себя дома и отправлен на допрос в Следственный комитет, сообщает на своем сайте правозащитный проект "ОВД-Инфо"*.

На сайте управления СКР по Волгоградской области, по состоянию на 18.10 мск, нет информации о задержании Куракина.

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