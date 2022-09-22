Силовики допросили двух волгоградских активистов по делу Евгения Кочегина

22 сентября 2022, 22:24

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Надежда Степаненко и Данил Самохин были задержаны и доставлены на допрос по делу Евгения Кочегина, который обвиняется в распространении фейков об армии. После допроса силовики освободили активистов.

Как писал "Кавказский узел", в мае суд в Волгограде постановил заочно заключить под стражу активиста Евгения Кочегина, заподозренного в распространении заведомо ложной информации о действиях российской армии. Кочегин находится в федеральном розыске, пояснил представитель суда. Сам активист считает уголовное дело местью за его общественную и политическую деятельность. 8 августа Волгоградский областной суд отказал в удовлетворении жалобы Кочегина на недопуск адвоката к материалам его дела. Кочегин заявил, что следствие намеренно затягивает ознакомление защиты с делом. 9 сентября силовики пришли с обыском к семье врачей из Волгограда, Ангелине Нерозник и ее мужу Сергея, после допроса их отпустили, взяв подписку о неразглашении. Евгений Кочегин указал, что причиной проведения обыска у супругов стала дружба с ним.

Евгений Кочегин - бывший координатор Волгоградского штаба оппозиционера Алексея Навального*. Штаб прекратил работу еще до решения суда о признании всех штабов Навального* экстремистскими организациями. Перед выборами в Госдуму Кочегин создал общественно-политическое движение "Волгоградский антикоррупционный штаб "Дозор" (ВАШ "Дозор").

Сотрудники Центра по противодействию экстремизму МВД Волгограда задержали студентку Волгоградского государственного университета Надежду Степаненко. Поступила информация также о задержании участники протестных акций Данила Самохина. Их отвезли на допрос по делу делом Евгения Кочегина — бывшего координатора местного штаба Алексея Навального* и лидера местного движения "Дозор", сообщил сегодня правозащитный проект "ОВД-Инфо"**.

Степаненко задержали во время занятий, сообщил Кочегин. "Надежда – участница ряда митингов, она занималась наблюдением на выборах в Госдуму, была членом территориальной избирательной комиссии. Сегодня прямо на паре сотрудник деканата вызвал преподавателя, который затем попросил Надежду выйти с вещами", - привело издание "Кавказ.Реалии"*** слова Евгения Кочегина.

Оба активиста после допросов отпущены на свободу, сообщил сегодня Telegram-канал "Ваш Дозор".

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* штабы Навального признаны в России экстремистскими организациями и внесены в список запрещенных. Алексей Навальный – организатор ФБК, организации, которая включена Минюстом России в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента.

** включен в реестр незарегистрированных общественных объединений, выполняющих функции иностранного агента.

*** издание включено Минюстом России в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента.

**** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.