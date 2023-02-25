Суд обязал командира части из Чечни рассмотреть рапорт военного о выплате за ранение

25 февраля 2023, 20:33

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Грозненский гарнизонный военный суд обязал командира части рассмотреть рапорт о выплате компенсации за ранение на Украине Зелимхану Аюбову, однако руководство части опротестовало это решение. Южный окружной военный суд утвердил решение суда первой инстанции.

Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал незаконным отказ командования войсковой части рассматривать рапорт военнослужащего Зелимхана Аюбова о получении выплаты за ранение в Украине, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Как следует из решения суда, Зелимхан Аюбов обратился в Грозненский гарнизонный военный суд с требованием признать незаконными бездействие командира войсковой части, который не дал хода его рапорту с просьбой о выплате 3 миллионов рублей за ранение, полученное в ходе военной операции на Украине. Также Аюбов просил суд обязать командира рассмотреть рапорт повторно и издать приказ о выплате.

Суд первой инстанции в ноябре 2022 года частично удовлетворил требования истца, признав бездействие командира незаконным и обязав командира повторно рассмотреть рапорт. Это решение суда обжаловал командир части, в своей апелляционной жалобе он указал, что рапорт Аюбова был рассмотрен, но оставлен без движения, так как в справке о ранении было неверно указано звание истца - "сержант" вместо "младший сержант". Также он заявил, что повторно рассматривать рапорт невозможно, так как справка с правильным званием Аюбова в часть не поступала, а сам Аюбов переведен в другую часть, говорится в решении Южного окружного военного суда.

Суд указал, что Аюбов 7 мая 2022 года в ходе специальной военной операции получил минно-взрывное ранение, проходил лечение в госпитале. Рапорт с просьбой о выплате он направил 26 августа 2022 года, однако зарегистрирован он был лишь 25 октября, и не был рассмотрен в установленный законом срок - 30 дней.

То, что в справке неверно указано звание, "не должно нарушать его права на получение единовременной выплаты", а перевод Аюбова не отменяет обязанности рассмотреть его рапорт, говорится в решении суда в Ростове-на-Дону. "Решение Грозненского гарнизонного военного суда от 8 ноября 2022 года по административному исковому заявлению Аюбова Зелимхана Хайвадиновича оставить без изменения, а апелляционную жалобу административного ответчика – без удовлетворения", - указано в решении от 3 февраля.

"Кавказский узел" также писал, что депутат Госдумы Максим Иванов сообщил о массовых жалобах военных, получивших ранения в ходе спецоперации на Украине, на то, что в госпиталях на юге России они не могут получить справки для последующих выплат. По его словам, в частности, речь идет о военных госпиталях в Анапе и Ростове-на-Дону.

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