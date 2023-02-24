Число убитых на Украине бойцов с Кавказа превысило количество погибших силовиков в СКФО за 11 лет

24 февраля 2023, 19:10

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За год военных действий на Украине погибли не менее 845 жителей СКФО, тогда как за 11 лет вооруженного конфликта на Северном Кавказе силовой блок потерял 480 сотрудников, подсчитал "Кавказский узел".

Подробности приведены в материале "Кавказского узла" "На Украине убито больше силовиков, чем на Северном Кавказе с 2012 года".

Как писал "Кавказский узел", вечером 8 февраля на территории хутора Петровский в Ставропольском крае был введен режим контртеррористической операции (КТО). Силовики отчитались о четырех убитых боевиках. Утверждается, что они планировали теракт на железной дороге по заказу украинского вооруженного формирования. 9 февраля режим КТО был отменен. В тот же день были обнародованы видеокадры, на которых видны тела убитых. Эта КТО стала первой на Ставрополье за последние пять лет.

Действия российской армии на Украине в течение последнего года оказали влияние на продолжающийся вооруженный конфликт на Северном Кавказе. Число убитых на Украине кавказских силовиков только по официальным данным более чем в полтора раза превышает результаты многолетних атак местного вооруженного подполья, говорится в опубликованном сегодня материале "Кавказского узла" "На Украине убито больше силовиков, чем на Северном Кавказе с 2012 года".

По подсчетам "Кавказского узла", за весь 2022 год в вооруженном конфликте на Северном Кавказе было зафиксировано шесть жертв: пять убитых предполагаемых боевиков и один погибший силовик. В 2021 году на Северном Кавказе зафиксировано 32 жертвы вооруженного конфликта, что на 45,8% меньше, чем в 2020 году (59).

Более чем в четыре раза снизилось количество вооруженных инцидентов: три – в 2022 году против 13 – в 2021. В 2020 году на Северном Кавказе зафиксирован 21 вооруженный инцидент.

В разделе "Кавказского узла" "Северный Кавказ - статистика жертв" также представлена сводная статистика в удобном для сравнения виде за 2010-2021 годы.

В материале "На Украине убито больше силовиков, чем на Северном Кавказе с 2012 года" "Кавказский узел" проанализировал изменения в ходе вооруженного конфликта и его тенденции, а также признаваемый властями уровень потерь среди северокавказских силовиков на Украине.

"Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

Известно минимум о двух случаях в СКФО, когда власти раскрывали число убитых – в Чечне и Кабардино-Балкарии. В Кабардино-Балкарии власти с начала спецоперации назвали имена 61 погибшего, при этом помощь была оказана семьям 84 погибших.

Также "Кавказскому узлу известны имена 58 жителей Чечни, чья гибель на Украине официально подтверждена, но Рамзан Кадыров в октябре сообщал еще и о гибели "в одночасье" 23 военных под Херсоном, не называя имен. В середине февраля Кадыров подверг критике коллег, которые сообщают о числе погибших в ходе военной операции на Украине.

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