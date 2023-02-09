Опубликовано видео с места проведения КТО на Ставрополье

09 февраля 2023, 22:03

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Обнародованы видеокадры с места проведения контртеррористической операции на Ставрополье, на которых видны тела убитых. Дом, в котором как утверждается, находились предполагаемые боевики, выглядит необжитым.

Как писал "Кавказский узел", вечером 8 февраля на территории хутора Петровского в Ставропольском крае был введен режим контртеррористической операции (КТО). Силовики отчитались о четверых убитых боевиках. Утверждается, что они планировали теракт на железной дороге по закау украинского вооруженного формирования. Сегодня режим КТО был отменен.

Видео с места контртеррористической операции на хуторе Петровский в Ставропольском крае, опубликовано сегодня в Telegram-канале "Антитеррор СК". На видеозаписи виден кирпичный дом, затем камера показывает полуразрушенные кирпичные стены, без внутренней отделки, по всей видимости, хозяйственного здания или гаража. Силовики проходят в постройку, там лежат тела двоих погибших, затем за скоплением силовиков также частично видны тела погибших

Репортаж с места проведения КТО опубликовала сегодня на своем сайте ГТРК "Ставрополье". Корреспондент телекомпании прошел по дому, в котором, как утверждается, находились планировавшие теракт на железной дороге боевики. Внутренние стены дома повреждены следами от выстрелов, в самом доме не видно жилой обстановки, в частности, мебели.

Все жители, эвакуированные из-за контртеррористической операции, вернулись в свои дома. На хуторе работают следователи, говорится в сюжете телекомпании.