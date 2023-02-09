Видео с места контртеррористической операции на Ставрополье и Telegram-канала "Антитеррор СК" от 09.02.23, https://t.me/antiterror_sk/1826.

09 февраля 2023, 22:03

Опубликовано видео с места проведения КТО на Ставрополье

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Обнародованы видеокадры с места проведения контртеррористической операции на Ставрополье, на которых видны тела убитых. Дом, в котором как утверждается, находились предполагаемые боевики, выглядит необжитым. 

Как писал "Кавказский узел", вечером 8 февраля на территории хутора Петровского в Ставропольском крае был введен режим контртеррористической операции (КТО). Силовики отчитались о четверых убитых боевиках. Утверждается, что они планировали теракт на железной дороге по закау украинского вооруженного формирования. Сегодня режим КТО был отменен.

Видео с места контртеррористической операции на хуторе Петровский в Ставропольском крае, опубликовано сегодня в Telegram-канале "Антитеррор СК". На видеозаписи виден кирпичный дом, затем камера показывает полуразрушенные кирпичные стены, без внутренней отделки, по всей видимости, хозяйственного здания или гаража. Силовики проходят в постройку, там лежат тела двоих погибших, затем за скоплением силовиков также частично видны тела погибших

Репортаж с места проведения КТО опубликовала сегодня на своем сайте ГТРК "Ставрополье". Корреспондент телекомпании прошел по дому, в котором, как утверждается, находились планировавшие теракт на железной дороге боевики. Внутренние стены дома повреждены следами от выстрелов, в самом доме не видно жилой обстановки, в частности, мебели.

Все жители, эвакуированные из-за контртеррористической операции, вернулись в свои дома. На хуторе работают следователи, говорится в сюжете телекомпании. 

Напомним, режим КТО на Ставрополье был введен в первый раз за пять лет. До этого контртеррористическая операция проводилась в центре Ставрополя в декабре 2017 года, целью которой было также заявлено предотвращение теракта.

В 2021 году на Ставрополье не было зафиксировано ни жертв, также силовики не сообщали об инцидентах, взрывах, и терактах. В 2020 году жертвой вооруженного конфликта в крае стал как минимум один человек, в ходе вооруженного инцидента убит предполагаемый боевик, сообщили силовики. Годом ранее на Ставрополье также был зафиксирован один вооруженный инцидент, было убито два предполагаемых боевика.

Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа публикуются в разделе "Северный Кавказ – статистика жертв". Статистика за год представлена также в виде инфографики.

Правовой спецрежим дает силовикам полномочия на применение ряда особых мер, говорится в справке "Кавказского узла" "Режим контртеррористической операции (КТО)".

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Примечание:

"Режим КТО объявлен на территории хутора на Ставрополье", "Житель Ставропольского края задержан по подозрению в попытке поджога военкоматов", "ФСБ рапортовала о срыве теракта на Северном Кавказе".

Автор: "Кавказский узел"

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