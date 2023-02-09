09 февраля 2023, 22:03
Опубликовано видео с места проведения КТО на Ставрополье
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.
Обнародованы видеокадры с места проведения контртеррористической операции на Ставрополье, на которых видны тела убитых. Дом, в котором как утверждается, находились предполагаемые боевики, выглядит необжитым.
Как писал "Кавказский узел", вечером 8 февраля на территории хутора Петровского в Ставропольском крае был введен режим контртеррористической операции (КТО). Силовики отчитались о четверых убитых боевиках. Утверждается, что они планировали теракт на железной дороге по закау украинского вооруженного формирования. Сегодня режим КТО был отменен.
Видео с места контртеррористической операции на хуторе Петровский в Ставропольском крае, опубликовано сегодня в Telegram-канале "Антитеррор СК". На видеозаписи виден кирпичный дом, затем камера показывает полуразрушенные кирпичные стены, без внутренней отделки, по всей видимости, хозяйственного здания или гаража. Силовики проходят в постройку, там лежат тела двоих погибших, затем за скоплением силовиков также частично видны тела погибших
Репортаж с места проведения КТО опубликовала сегодня на своем сайте ГТРК "Ставрополье". Корреспондент телекомпании прошел по дому, в котором, как утверждается, находились планировавшие теракт на железной дороге боевики. Внутренние стены дома повреждены следами от выстрелов, в самом доме не видно жилой обстановки, в частности, мебели.
Все жители, эвакуированные из-за контртеррористической операции, вернулись в свои дома. На хуторе работают следователи, говорится в сюжете телекомпании.
Напомним, режим КТО на Ставрополье был введен в первый раз за пять лет. До этого контртеррористическая операция проводилась в центре Ставрополя в декабре 2017 года, целью которой было также заявлено предотвращение теракта.
В 2021 году на Ставрополье не было зафиксировано ни жертв, также силовики не сообщали об инцидентах, взрывах, и терактах. В 2020 году жертвой вооруженного конфликта в крае стал как минимум один человек, в ходе вооруженного инцидента убит предполагаемый боевик, сообщили силовики. Годом ранее на Ставрополье также был зафиксирован один вооруженный инцидент, было убито два предполагаемых боевика.
Материалы с ежемесячными, квартальными и годовыми подсчетами жертв вооруженного конфликта в регионах Северного Кавказа публикуются в разделе "Северный Кавказ – статистика жертв". Статистика за год представлена также в виде инфографики.
Правовой спецрежим дает силовикам полномочия на применение ряда особых мер, говорится в справке "Кавказского узла" "Режим контртеррористической операции (КТО)".
Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.
* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
Автор: "Кавказский узел"