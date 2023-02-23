Четыре человека задержаны по делу о хищении газа в Уллубийауле

23 февраля 2023, 00:50

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Следователи задержали и допросили четырех жителей Дагестана по делу о хищении газа в интересах владельцев тепличных хозяйств из села Уллубийаул, подозреваемым грозит арест.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2021 года отключение газа в селе Уллубийаул и тепличных хозяйствах его жителей привело к потерям почти трети урожая. Газовщики не предупредили об отключении, рассказал "Кавказскому узлу" глава села. Подачу газа временно отключали во избежание несчастных случаев во время поиска незаконных врезок в газопроводы, пояснили в "Газпром межрегионгаз Махачкала". Следователи 21 февраля отчитались о возбуждении уголовного дела, оценив ущерб от хищений газа в более чем 150 миллионов рублей.

У жителей Уллубийаула около 70 гектаров теплиц, они выращивают томаты, рассказал сельский глава Руслан Абуев. Ночью, когда отключили газ, было около +3 градусов, и растения в теплицах погибли. Владельцы тепличных хозяйств, недовольные отключением газа, провели акцию протеста на федеральной трассе. "Газпром межрегионгаз Махачкала" заявил, что в селе найдены и ликвидированы 15 самовольных врезок в газопровод, из-за которых падало давление газа в домах.

Управление Следственного комитета по Дагестану 22 февраля отчиталось о задержании четырех подозреваемых по делу о хищении газа в Уллубийауле. Среди задержанных оказались два сотрудника газовой компании и сотрудник администрации села.

Следователи заподозрили в мошенничестве замначальника отдела по реализации газа производственным потребителям ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», техника по метрологии из управления компании в Карабудахкентском районе, специалиста по земельным и имущественным отношениям администрации села Уллубийаул и работника тепличного хозяйства, следует из публикации на сайте ведомства.

"Задержанные допрошены в качестве подозреваемых, решается вопрос об избрании в отношении них меры пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении следствия.

Комментариями задержанных или их представителей по поводу версии следствия "Кавказский узел" пока не располагает. На сайте "Газпром межрегионгаз Махачкала" и в Telegram-канале администрации Уллубийаула по состоянию на 0.50 мск сегодня нет комментариев относительно задержаний по "газовому делу".

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.