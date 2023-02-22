Ущерб от хищения газа в дагестанском селе оценен в 150 миллионов

22 февраля 2023, 07:43

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Сотрудники газовой компании и владельцы теплиц в селе Уллубийаул, где люди протестовали против отключений газа, похитили газ на сумму более 150 миллионов рублей, заявили следователи.

Как писал "Кавказский узел", в декабре 2021 года отключение газа в селе Уллубийаул и тепличных хозяйствах его жителей привело к потерям до 30% урожая. Сотрудники газовой компании не предупредили о предстоящем отключении, рассказал "Кавказскому узлу" глава села Руслан Абуев. Подачу газа временно прекращали, чтобы не допустить несчастные случаи во время поиска незаконных врезок в газопроводы, пояснили в ООО "Газпром межрегионгаз Махачкала".

У жителей Уллубийаула около 70 гектаров теплиц, они выращивают томаты, рассказал Руслан Абуев. Ночью, когда отключили газ, температура воздуха составляла около +3 градусов, что привело к гибели растений. Владельцы тепличных хозяйств, недовольные отключением газа, провели акцию протеста на федеральной трассе. "Газпром межрегионгаз Махачкала" заявил, что в селе найдены 15 самовольных врезок в газопровод, которые стали причиной нехватки давления в ближайших домах. "Несанкционированные подключения ликвидированы. По выявленным фактам готовятся материалы для привлечения нарушителей к административной и уголовной ответственности", - сообщила компания.

Должностные лица ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» и владельцы тепличных хозяйств подозреваются в мошенничестве, дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ, сообщила пресс-служба управления СКР по Дагестану.

По версии следствия, с октября 2021 года по апрель 2022 года неустановленными должностными лицами ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала», действовавшими "в сговоре с владельцами тепличных хозяйств" в селе Уллубийаул Карабудахкентского района, "путем перекрутки приборов учета газа, установленных в тепличных хозяйствах, и их заменой похищен газ в объеме 22 288,066 тыс. м³".

"Похищенный газ в отчетах должностными лицами ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» указан как «потеря» (разбаланс). Указанными действиями государству в лице ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» причинен ущерб на сумму более 150 млн. рублей", - говорится в сообщении, размещенном 21 февраля на сайте управления.

21 февраля в офисе ООО «Газпром межрегионгаз Махачкала» следователи провели обыски, во время которых изъяты "предметы и документы", имеющие значение для уголовного дела, отмечается в публикации.

Часть 4 статьи 159 УК РФ предусматривает до 10 лет лишения свободы. Компания «Газпром межрегионгаз Махачкала», по состоянию на 07.42 мск, не прокомментировала на своем сайте и на странице во "ВКонтакте" версию следователей.

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