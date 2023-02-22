Пять жителей Дагестана погибли на Украине

22 февраля 2023, 18:00

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Шамиль Кадиев, Рафаэль Гусейнов, Вадим Ханмагомедов, Ражаб Гамзалаев и Загир Амиев погибли на Украине, сообщили администрации четырех районов Дагестана. С начала военной операции на Украине официально подтверждена гибель там как минимум 362 жителей Дагестана.

"Кавказский узел" писал, что Вахмурад Падаев стал как минимум 367-м уроженцем дагестана, гибель которого на Украине подтвердили власти.

Рафаэль Гусейнов погиб в ходе военной операции, сообщила администрация Рутульского района. Он работал в правоохранительных органах, на Украину отправился осенью 2022 года. у него остались жена и двое детей, говорится в сообщении в Telegram-канале администрации Рутульского района от 21 февраля.

О гибели Вадима Ханмагомедова из села Хили-Пенджиль стало известно из отчета администрации Табасаранского района о посещении семей погибших участников военной операции. Мать погибшего попросила оказать содействие в замене аварийного столба, расположенного возле ее дома и ремонта дороги. Глава района распорядился оказать ей помощь в решении этих вопросов, указано в сегодняшнем сообщении в Telegram-канале районной администрации.

Администрация Казбековского района сообщила 21 февраля о гибели на Украине Ражаба Гамзалаева и Загира Амиева, подробности о погибших в сообщении в Telegram-канале районной администрации не указаны.

Уроженец села Чинар Шамиль Кадиев погиб на Украине, сообщила администрация Дербентского района в своем Telegram-канале 20 февраля. Другие подробности о погибшем в сообщении не указаны.

Таким образом, с начала военной операции власти официально подтвердили гибель в ней не менее 362 жителей Дагестана. Всего власти и силовики на 17.40 мск 22 февраля сообщили о гибели на Украине не менее 1423 жителей юга России, в том числе 830 жителей СКФО и 593 – ЮФО. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в ходе военной спецоперации на Украине, который составлен на основании данных, официально озвученных властями регионов и муниципалитетов.

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