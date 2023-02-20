20 февраля 2023, 03:16

Жительница Майкопа обвинена в дискредитации армии

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Административный протокол о дискредитации российской армии на Мадину Тедееву поступил на рассмотрение Майкопского городского суда.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года в России была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил. После этого жители регионов юга России стали привлекаться к ответственности: максимальное наказание для граждан - штраф в 50 тысяч рублей. 31 января стало известно о штрафе жителю Адыгеи Роману Панину за репосты в соцсети публикаций, признанных дискредитирующими российскую армию.

Административный протокол по статье о дискредитации российской армии составлен на жительницу Майкопа Мадину Тедееву, пишут 19 февраля "Кавказ.Реалии".

Протокол на Тедееву уже поступило в Майкопский городской суд, на сайте которого отмечается, что составлен он по часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Дата рассмотрения дела не указана.

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Примечание:

"Жительница Северной Осетии повторно попала под уголовную статью о дискредитации армии", "Суд оставил в силе решение о штрафе Тамаре Гродниковой", "Житель Астрахани оштрафован за пацифистские комментарии в "Одноклассниках".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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