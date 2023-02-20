Жительница Майкопа обвинена в дискредитации армии

20 февраля 2023, 03:16

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Административный протокол о дискредитации российской армии на Мадину Тедееву поступил на рассмотрение Майкопского городского суда.

Как писал "Кавказский узел", 4 марта 2022 года в России была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил. После этого жители регионов юга России стали привлекаться к ответственности: максимальное наказание для граждан - штраф в 50 тысяч рублей. 31 января стало известно о штрафе жителю Адыгеи Роману Панину за репосты в соцсети публикаций, признанных дискредитирующими российскую армию.

Административный протокол по статье о дискредитации российской армии составлен на жительницу Майкопа Мадину Тедееву, пишут 19 февраля "Кавказ.Реалии".

Протокол на Тедееву уже поступило в Майкопский городской суд, на сайте которого отмечается, что составлен он по часть 1 статьи 20.3.3 КоАП РФ. Дата рассмотрения дела не указана.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено Минюстом России в реестр иностранных агентов.

** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.