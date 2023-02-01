Житель Адыгеи оштрафован за дискредитацию российской армии

01 февраля 2023, 04:08

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Суд оштрафовал жителя Адыгеи Романа Панина на 30 тысяч рублей за репосты в соцсети публикаций, признанных дискредитирующими российскую армию.

Как писал "Кавказский узел", в начале ноября 2022 года в Майкопский городской суд поступил административный протокол по статье о дискредитации российской армии на Романа Панина.

Майкопский городской суд оштрафовал местного жителя Романа Панина на 30 тысяч рублей из-за репостов в соцсети "ВКонтакте", пишет 31 января "ОВД-Инфо"*.

В постановлении, опубликованном на сайте суда, указано, что Панин на судебное заседание не явился. "Из письменных объяснений следует, что он отметил запись для дальнейшего ознакомления. То, что это запрещено законодательством, не знал, вину признал", - говорится в решении суда.

4 марта 2022 года в России была введена ответственность за дискредитацию вооруженных сил. После этого жители регионов юга России стали привлекаться к ответственности: максимальное наказание для граждан - штраф в 50 тысяч рублей.

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