11 ноября 2022, 22:07

Два жителя Майкопа заподозрены в дискредитации военных

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Административные протоколы по статье о дискредитации российской армии на Елену Сумину и Романа Панина поступили в Майкопский городской суд.

Как писал "Кавказский узел", суд признал виновной в распространении фейков о российский армии жительницу Майкопа Елену Сумину.

В городской суд Майкопа поступили административные дела по этой статье о дискредитации россикой армии в отношении Романа Панина и Елены Суминой, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Административный протокол в отношении едена Суминой поступил в суд 9 ноября, сегодня было назначено судебное заседание, которое намечено на 1 декабря, следует из карточки дела на сайте суда. 

Дело в отношении Романа Панина поступило в суд 10 ноября, дата рассмотрения еще не рассмотрена, информация об этом была опубликована на сайте суда сегодня. 

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot. 

* включено в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.

Примечание:

"Житель Адыгеи оштрафован за дискредитацию армии", "Трое жителей юга России подверглись преследованию за дискредитацию армии", "Дело жителя Адыгеи о дискредитации армии возвращено в полицию".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
Telegram
8 903-767-6060
8 903-767-6060
Форма мобильной связи
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram. Номер для Телеграм +49 1577 2317856.
Лента новостей
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

11 ноября 2022, 22:52

11 ноября 2022, 21:21

11 ноября 2022, 20:22

  • Оппозиционеры в Баку заявили о жестких задержаниях на акции протеста

    В ходе акции партии Народного фронта Азербайджана в Баку были задержаны не менее 150 человек, еще около 50 силовики задержали до начала акции, при задержаниях применялась избыточная сила, сообщили в партии и правозащитной организации "Линия защиты". Большинство участников акции отпущены, один из протестующих задержан за повреждение полицейской машины, проинформировало МВД Азербайджана.

11 ноября 2022, 19:37

11 ноября 2022, 18:52

Темы дня

События дня

Заполните форму. Юристы "Команды 29" помогут вам получить ответ

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи