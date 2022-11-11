Два жителя Майкопа заподозрены в дискредитации военных

11 ноября 2022, 22:07

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Административные протоколы по статье о дискредитации российской армии на Елену Сумину и Романа Панина поступили в Майкопский городской суд.

Как писал "Кавказский узел", суд признал виновной в распространении фейков о российский армии жительницу Майкопа Елену Сумину.

В городской суд Майкопа поступили административные дела по этой статье о дискредитации россикой армии в отношении Романа Панина и Елены Суминой, сообщило сегодня издание "Кавказ.Реалии"*.

Административный протокол в отношении едена Суминой поступил в суд 9 ноября, сегодня было назначено судебное заседание, которое намечено на 1 декабря, следует из карточки дела на сайте суда.

Дело в отношении Романа Панина поступило в суд 10 ноября, дата рассмотрения еще не рассмотрена, информация об этом была опубликована на сайте суда сегодня.

Скачай приложение "Кавказского узла" - работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* включено в реестр иностранных СМИ, выполняющих функции иностранного агента

** 21 марта Тверской суд Москвы запретил в России деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) в связи с экстремистской деятельностью.