Курьеры Wolt в Батуми присоединились к акции протеста

18 февраля 2023, 00:48

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Вслед за курьерами службы доставки Wolt в Тбилиси акцию протеста объявили их коллеги в Батуми. Около 150 человек потребовали повышения зарплаты и улучшения условий труда.

Как писал "Кавказский узел", работники службы доставки Wolt на акции протеста в Тбилиси 5 февраля потребовали повысить им зарплаты и улучшить условия труда. 15 февраля стало известно, что руководство компании выразило готовность встретиться с организаторами акции протеста.

17 февраля около 150 курьеров службы доставки Wolt в Батуми присоединились к акции протеста. Они пообещали не прерывать ее, пока руководство компании не выполнит требования, пишет "Батумелеби".

Основное требование протестующих - повышение зарплаты. "Наше требование - повысить тарифы. Базовое расстояние от объекта до клиента на данный момент составляет 2,5 лари (0,94 доллара), но мы хотим увеличить его до 3,50 лари (1,32 доллара) - за километр будет добавлено 20 тетри (семь центов). Сейчас есть 50 тетри (18 центов), мы хотим добавить до 70 тетри (26 центов)", - приводит слова лидера протестующих Теймураза Гасвиани издание.

По его словам, работодатель пообещал "в будущем позаботиться о решении этого вопроса". "Однако они не уточнили, когда конкретно наступит это "будущее" - через месяц, два или дольше", - отметил Гасвиани.

Курьеры также пожаловались, что их трудовые права никак не защищены. "Мы ходим и ездим по городу в дождь и ветер <...> Расход топлива - наше дело, мопеды - наши расходы. Если на дороге произошло происшествие, вы сами звоните в компанию, чтобы заказ доставил кто-то другой. У нас нет даже базовой страховки", - сетует Гасвиани.

Wolt - европейская технологическая компания, известная своей платформой доставки. Используя приложения и веб-сайт Wolt, клиенты могут заказывать еду и другие товары. В Грузии компания работает с 2018 года, следует из информации на официальном сайте Wolt.

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