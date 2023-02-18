18 февраля 2023, 00:48

Курьеры Wolt в Батуми присоединились к акции протеста

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Вслед за курьерами службы доставки Wolt в Тбилиси акцию протеста объявили их коллеги в Батуми. Около 150 человек потребовали повышения зарплаты и улучшения условий труда.

Как писал "Кавказский узел", работники службы доставки Wolt на акции протеста в Тбилиси 5 февраля потребовали повысить им зарплаты и улучшить условия труда. 15 февраля стало известно, что руководство компании выразило готовность встретиться с организаторами акции протеста.

17 февраля около 150 курьеров службы доставки Wolt в Батуми присоединились к акции протеста. Они пообещали не прерывать ее, пока руководство компании не выполнит требования, пишет "Батумелеби".

Основное требование протестующих - повышение зарплаты. "Наше требование - повысить тарифы. Базовое расстояние от объекта до клиента на данный момент составляет 2,5 лари (0,94 доллара), но мы хотим увеличить его до 3,50 лари (1,32 доллара) - за километр будет добавлено 20 тетри (семь центов). Сейчас есть 50 тетри (18 центов), мы хотим добавить до 70 тетри (26 центов)", - приводит слова лидера протестующих Теймураза Гасвиани издание.

По его словам, работодатель пообещал "в будущем позаботиться о решении этого вопроса". "Однако они не уточнили, когда конкретно наступит это "будущее" - через месяц, два или дольше", - отметил Гасвиани.

Курьеры также пожаловались, что их трудовые права никак не защищены. "Мы ходим и ездим по городу в дождь и ветер <...> Расход топлива - наше дело, мопеды - наши расходы. Если на дороге произошло происшествие, вы сами звоните в компанию, чтобы заказ доставил кто-то другой. У нас нет даже базовой страховки", - сетует Гасвиани.

Wolt - европейская технологическая компания, известная своей платформой доставки. Используя приложения и веб-сайт Wolt, клиенты могут заказывать еду и другие товары. В Грузии компания работает с 2018 года, следует из информации на официальном сайте Wolt.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.

Примечание:

"Работники скорой помощи в Тбилиси призвали к диалогу о повышении зарплат", "Дорожные рабочие объявили забастовку в Грузии после гибели коллеги", "Организатор забастовки сотрудников клининговой компании в Тбилиси уволен".

Автор: "Кавказский узел"

Гласность помогает решить проблемы. Отправь сообщение, фото и видео на «Кавказский узел» через мессенджеры
+49 157 72317856
Форма мобильной связи
+49 157 72317856
Фото и видео для публикации нужно присылать именно через Telegram, выбирая при этом функцию «Отправить файл» вместо «Отправить фото» или «Отправить видео». Каналы Telegram и Whatsapp более безопасны для передачи информации, чем обычные SMS. Кнопки работают при установленных приложении Telegram и WhatsApp. Номер для Телеграм и WhatsApp +49 1577 2317856.
Лента новостей
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

17 февраля 2023, 23:49

17 февраля 2023, 22:52

  • 1 Опубликована видеозапись с Идрисом Арсамиковым

    Идрис Арсамиков, местонахождение которого было неизвестно после задержания чеченскими силовиками в московском аэропорту, на появившейся сегодня в соцсети видеозаписи заявил, что находится дома в Чечне и намерен отправиться на военную операцию на Украине. Также он попросил правозащитников "отстать от него". Видеозапись сделана под принуждением, так как задержание Арсамикова вызвало большой общественный резонанс, указала Кризисная группа СК SOS.

17 февраля 2023, 21:54

17 февраля 2023, 20:59

  • Врачи заявили об угрозе здоровью Гаджиева в результате перехода на сухую голодовку

    Азербайджанский активист Бахтияр Гаджиев продолжает сухую голодовку, в его палате находится надзиратель, чтобы в случае резкого ухудшения состояния позвать врачей, сообщил адвокат Эльчин Садыгов. Сухая голодовка более опасна для организма, с учетом того, что Гаджиев не ест уже 40 дней, необратимые последствия из-за отказа от воды могут наступить спустя несколько дней, заявили врачи.

17 февраля 2023, 20:01

  • 1 Следствие ужесточило обвинение ингушскому активисту

    Детский врач из Ингушетии Багаудин Гайтукиев, обвиняемый в пособничестве боевикам из-за приобретения лекарств двум членам незаконного вооруженного формирования, обвинен по террористическим статьям. Обвинения строятся на показаниях осужденного, который в ходе допроса отказался от них, сам Багаудин вину в причастности к терроризму отрицает, сообщили сегодня правозащитники.

Темы дня

События дня

Новости

Все новости

Персоналии

Все персоналии

Блогеры

Все блоги

Справочник

Все справки

«Сафари по-сирийски» - рассказ бывшего боевика
«Сафари по-сирийски» — рассказ бывшего боевика. Полный текст интервью
Все SMS-новости
Знаешь больше?
Не молчи!
SMS: +7(903)767-6060
Whatsapp, Telegram +49(157)72317856
Архив новостей
Аналитика

Все статьи