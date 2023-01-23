23 января 2023, 22:47

Работники скорой помощи в Тбилиси призвали к диалогу о повышении зарплат

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Работники скорой помощи на седьмой день своих протестов в Тбилиси призвали министерство здравоохранения срочно начать диалог относительно требований о повышении зарплат. Требования работников скорой помощи подержали профсоюзы других отраслей и общественные организации.

Как писал "Кавказский узел", 17 января около 300 работников скорой помощи, недовольных отказом властей повысить им зарплату, вышли на акцию протеста в Тбилиси и потребовали повышения зарплаты на 100%, но согласились снизить запрос, если власть пойдет на переговоры. Затем врачи и водители машин скорой помощи продолжили протест и в здании Центра экстренных и неотложных служб, заявив, что акция будет бессрочной и не прекратится, пока им не повысят зарплаты. Однако 22 января полиция не позволила участникам протестов войти в здание.

Акция протеста работников скорой помощи продолжается, несмотря на то, что от них потребовали покинуть здание Центра экстренных и неотложных служб, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" глава профсоюза медработников Ираклий Амиранашвили.

"Мы хотим диалога и хотим быть услышаны. Поэтому на 7-й день непрерывной акции протеста медицинский профсоюз обратился к министру здравоохранения с просьбой удовлетворить условия труда врачей скорой помощи и водителей на фоне повышения в стране цен буквально на все продукты, на транспорт. Мы продолжим борьбу до тех пор, пока не будут выполнены наши условия о повышении зарплаты", - сказал Ираклий Амиранашвили.

Протестующих поддерживают и другие профсоюзы. Так, председатель профсоюза Labor Гиоргий Диасомидзе   сказал корреспонденту "Кавказского узла", что его организация будет поддерживать участников акции, как бы долго их акция ни продолжалась. Председатель профсоюза автомобильной промышленности Лаврентий Алания сообщил, что постоянно находится рядом с участниками протеста работников скорой помощи.

В поддержку требований сотрудников скорой помощи выступили также общественные организации. "Мы призываем правительство Грузии и министерство труда, здравоохранения и социальных дел Грузии: обеспечьте удовлетворение справедливого требования врачей скорой помощи и водителей в отношении назначения достойной оплаты труда!" - говорится в поступившем корреспонденту "Кавказского узла" заявлении платформы "Справедливый труд", объединяющей ряд общественных организаций Грузии.

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Примечание:

"Грузинские врачи пожаловались на низкие зарплаты", "Работники Руставского металлургического завода объявили забастовку", "Власти Грузии анонсировали повышение зарплат врачей".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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