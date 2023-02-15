15 февраля 2023, 20:58

Курьеры в Грузии добились согласия руководства Wolt на диалог о зарплатах

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Участники акции протеста потребовали встречи с руководством компании по доставке Wolt, чтобы обсудить повышение тарифов и условия работы. В компании заявили, что готовы встретиться лишь с организаторами акции.

Как писал "Кавказский узел", работники службы доставки Wolt на акции протеста в Тбилиси 5 февраля потребовали повысить им зарплаты и улучшить условия труда.

Курьеры компании Wolt провели сегодня очередную акцию протеста с требованием повышения тарифов и улучшения условий работы. Протестующие заявили, что хотят встретиться с руководством компании, они потребовали, чтобы руководство встретилось со всеми участниками акции протеста, перевел корреспондент "Кавказского узла" сообщение Netgazeti.

В компании заявили, что готовы к встрече, но не со всеми протестующими, а лишь с организаторами протеста. В Wolt также отметили, что уважают право на свободу выражения со стороны курьеров и после акции протеста 5 февраля никто из ее участников не был уволен.C 15 февраля начала действовать более выгодная для курьеров система оплаты, ведутся переговоры об улучшении страхования, говорится в публикации.

Курьеры на мопедах и с фирменными сумками за спиной проехали к месту проведения акции, в которой принимали участие не менее нескольких десятков человек, следует из видео, опубликованного в RuTube-канале "Спутник Грузия". 

Забастовку с требованием повысить зарплату и улучшить условия труда 13 февраля начали рабочие завода по розливу минеральной воды "Саирме" в Грузии. О намерении присоединиться к акции протеста заявили и рабочие завода "Боржоми".

Председатель председатель профсоюза работников сельского хозяйства, торговли и промышленности Грузии (LABOR) Гиоргий Диасамидзе выразил поддержку курьерам. "Сотрудников Sairme Mineral Waters и курьеров Wolt объединяют главные человеческие ценности - справедливость и достоинство. Вот почему они сплочены друг другу и не забывают друг друга даже в такой напряженной ситуации", - написал он на своей странице в Facebook*.

Wolt - европейская технологическая компания, известная своей платформой доставки. Используя приложения и веб-сайт Wolt, клиенты могут заказывать еду и другие товары. В Грузии компания работает с 2018 года, следует из информации на официальном сайте Wolt.

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Примечание:

"Участники забастовки на заводах "Боржоми" забросали яйцами полицейские машины", "Работники скорой помощи Грузии потребовали восстановить надбавку к зарплате", "Сотрудники грузинской телекомпании потребовали восстановить их на работе".

Автор: Галина Готуа источник: корреспондент "Кавказского узла"

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