Жители Дагестана предложили изменить расписание электричек после отмены ограничений

17 февраля 2023, 13:31

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Сняты действовавшие с 2011 года ограничения на движение поездов в темное время суток, сообщил Минтранс Дагестана. Жители региона высказали свои пожелания по новому графику движения поездов.

Как писал "Кавказский узел", запрет на движение поездов в ночное время действовал с февраля 2011 года. В махачкалинском отделении Северо-Кавказской железной дороги поясняли, что ограничения введены из соображений безопасности - из-за угрозы подрывов железнодорожного транспорта. Такой же запрет был введен тогда и в Чечне. В пресс-службе РЖД уточили, что если поезд, следующий через территорию Чечни или Дагестана, в шесть вечера оказывается на ближайшей к ним станции, он останавливается. Состав продолжает движение утром - с шести часов.

"Долгое время Национальным антитеррористическим комитетом России движение поездов в темное время суток на территории региона было ограничено. В настоящее время эти ограничения сняты, и Минтрансом РД совместно с АО "Северо-Кавказская пригородная пассажирская компания" прорабатывается вопрос внесения изменений в расписание движения пригородных поездов, в том числе из Махачкалы в Дербент", - сообщил представитель Минтранса Дагестана корреспонденту "Кавказского узла".

Ограничения на движение по железной дороге в ночное время не позволяли оптимизировать расписание пригородных поездов, уточнили в министерстве.

"Изначально на маршруте Махачкала - Дербент работало две пары поездов. В

настоящее время количество пар пригородных поездов по маршруту доведено до четырех. Кроме того, для удовлетворения спроса на указанные перевозки, в том числе в связи с увеличением туристического потока в Дагестан в августе 2022 года увеличена составность пригородных поездов с четырех до шести вагонов", - рассказали в Минтрансе Дагестана.

В настоящее время из Махачкалы в Хасавюрт курсируют две две пары поездов, по маршруту "Махачкала-Дербент" - четыре пары, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" представитель железнодорожного вокзала Махачкалы.

"Внесение изменений в расписание предполагает ввод дополнительной пары поездов Махачкала - Дербент - Махачкала как туристического направления. По мере обращения граждан и в связи с развитием туристического потенциала Дербента, можно судить об актуальности ночных рейсов в данном направлении", - сообщили в Минтрансе.

Туроператоры в июле 2022 года зафиксировали рост спроса на туры в Дагестан в среднем на 25-30% по сравнению с сезоном 2021 года. Все отели в Дагестане забронированы на сто процентов как минимум до октября, сообщил тогда председатель правительства Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов. Чиновники и специалисты туристической отрасли в Москве в августе обсудили планы строительства в Дагестане нового морского курорта.

Расписание движения электричек желательно скорректировать, особенно в летний сезон, сказал корреспонденту "Кавказского узла" житель Дербента Расим.

"Сейчас первая электричка из Дербента в Махачкалу отправляется утром около 10 часов, последняя - в 17 часов. Это неудобно. В маршрутных такси тесно, летом жарко, и не возьмешь с собой багаж. Поэтому многие, в том числе туристы, предпочитают электричку. Я бы предложил сделать первый рейс в 5-6 утра, чтобы можно было попасть в Махачкалу к началу рабочего дня. У меня сын студент, учится в Махачкале. Он мог бы оставаться дома, и рано утром выезжать на занятия. Из Махачкалы последний поезд в Дербент едет около 18 часов. Летом можно было сделать около 21 часа", - предлагает Расим.

Электрички пользуются все большей популярностью у людей, рассказала корреспонденту "Кавказского узла" Аминат.

"Я подрабатываю гидом, прошлым летом было очень много туристов, приходилось часто ездить в Дербент. На маршрутке очень долго и неудобно - ремонтировалась федеральная автодорога, были большие пробки. Кто-то посоветовал электричку. Там намного комфортнее, хотя все вагоны заполняются сразу. Думаю, если будет корректироваться расписание, надо предусмотреть, чтобы поезд отправлялся из Махачкалы в Дербент, как можно раньше, чтобы к утру успеть провести экскурсии, и туристам было время на осмотр города. Сейчас первая электричка, насколько я помню, отправляется в 8-30 утра", - говорит Аминат.

За то, чтобы были открыты дополнительные рейсы ранним утром и поздним вечером, высказался и махачкалинец Марат. "У меня родственники в Дербентском районе, фермеры, занимаются поставкой фруктов и овощей в Махачкалу. Им удобно пользоваться электричкой - можно спокойно поместить несколько ящиков с сельхозпродукцией. Но нужно как можно раньше привезти продукцию, чтобы оптовики успели с утра развести их по торговым точкам. Для этого электричка должна прибыть в Махачкалу в 6-7 часов утра. Многие дербентцы приезжают по делам в Махачкалу и хотели бы попозже спокойно уехать домой, например, в 22 часа", - рассказал мужчина.

Напомним, 30 июля 2022 года жители Махачкалы в соцсетях пожаловались, что на махачкалинском железнодорожном вокзале выстраиваются огромные очереди желающих уехать на электричке в Дербент. Они также призвали увеличить число вагонов в пригородных поездах этого направления. В тот же день Министерство транспорта и дорожного хозяйства (Минтранс) Дагестана отчиталось, что принято решение об увеличении числа вагонов в поездах. В августе Минтранс объяснил отсрочку запуска шестивагонных электричек в Дербент реконструкцией платформы.

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