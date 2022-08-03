Минтранс Дагестана пояснил отсрочку запуска шестивагонных электричек в Дербент

03 августа 2022, 13:27

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Шестивагонные электрички будут курсировать по маршруту Махачкала – Дербент с 8 августа, перед увеличением длины состава необходимо провести реконструкцию платформы в Дербенте, сообщили Минтрансе. Поездка на железнодорожном транспорте комфортнее, чем на маршрутке, рассказали пассажиры электропоезда.

Как писал "Кавказский узел", 30 июля жители Махачкалы в соцсетях пожаловались, что на махачкалинском железнодорожном вокзале выстраиваются огромные очереди желающих уехать на электричке в Дербент. Они также призвали увеличить число вагонов в пригородных поездах этого направления. В тот же день Министерство транспорта и дорожного хозяйства (Минтранс) Дагестана отчиталось, что принято решение об увеличении числа вагонов в поездах.

Премьер-министр республики Абдулмуслим Абдулмуслимов 2 августа встретился с заместителем генерального директора ОАО "РЖД" Николаем Федосеевым На встрече наряду с другими вопросами обсуждалось увеличение пассажиропотока на поездах Махачкала-Дербент. Электрички с шестью вагонами начнут курсировать по этому направлению с 8 августа, до этого в Дербенте будет проводить реконструкция перрона для приема электричек с увеличенным числом вагонов, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе правительства Дагестана.

"Абдулмуслимов также затронул тему запуска электропоездов пригородного сообщения из махачкалинского аэропорта в Дербент. Николай Федосеев отметил, что ОАО "РЖД" готово сделать все, чтобы придать новый импульс пассажирскому сообщению с учетом развития внутреннего туризма", – сообщили в пресс-службе правительства республики.

В 2021 году Дербент посетили около 400 тысяч человек, в этом году ожидается более значительный рост, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в пресс-службе администрации Дербента. Еще в начале мая были забронированы практически все гостиничные номера на туристический сезон, поэтому запуск из Махачкалы дополнительных поездов, или электричек с увеличенным числом вагонов актуален, пояснили в мэрии.

Раньше все поезда состояли из четырех вагонов, для запуска шестивагонных поездов необходимо подготовить инфраструктуру в депо Дербент, а также собрать и передислоцировать шестивагонный состав из депо Минеральные Воды в Дербент, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Минтрансе Дагестана.

"В настоящее время на ряде поездов, в основном скоростных поездах Махачкала – Дербент – Махачкала, наблюдается очень высокий пассажиропоток. Количество пассажиров очень близко к номинальному количеству посадочных мест, что создает дискомфорт для пассажиров во время поездки. Шестивагонные составы полностью обеспечат должный уровень комфорта. При этом важно отметить, что потребность в увеличенной составности есть не на всех поездах. С 8 августа планируется полностью закрыть шестивагонными составами две пары скоростных поездов Махачкала-Дербент, одну пару поездов, следующих со всеми остановками, а также одну пару поездов Махачкала – Хасавюрт. Как раз те поезда, где и наблюдается повышенный пассажиропоток", – отметили в ведомстве.

Из Махачкалы в Дербент электрички следуют четыре раза в день – в 8.30, 8.58, 12.45 и 17.43 по московскому времени, информирует сайт махачкалинского вокзала. Время в пути – около двух часов. Стоимость билета составляет 138 рублей.

Корреспондент "Кавказского узла" побывал 2 августа на железнодорожном вокзале Махачкалы, перед отправлением последней электрички в Дербент, следующей по расписанию в 17.43 мск. На перроне в ожидании электрички находилось около 200 человек. Электропоезд состоял из 4 вагонов стандартной комплектации. Посадка пассажиров началась примерно за 15 минут до отхода поезда. Давки и конфликтов во время посадки людей не было. В вагонах всем хватило сидячих мест, передает корреспондент «Кавказского узла».

На вечерних рейсах в Дербент обычно пассажиров меньше, чем утром, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из пассажиров, Рашид. "Утром электричка обычно забита, особенно много туристов. Я еду погостить к родным в Дербент. Автотрасса Махачкала – Дербент сейчас реконструируется, там огромные пробки, на машине в жару приходится добираться более трех часов. Электричка намного удобнее. Тем более не надо заранее брать билеты, их покупают у кондуктора прямо в вагоне", – отметил он.

Жительница Дербента Марьям регулярно пользуется электричкой. "Я привожу на продажу из Дербента в Махачкалу помидоры и другие сезонные овощи. Электричка очень удобная – можно расположить крупный груз. Переночевала у родственников, теперь возвращаюсь обратно", – сказала она корреспонденту "Кавказского узла".

Находящаяся на отдыхе жительница Москвы Ирина направлялась в Дербент, чтобы посмотреть на город. "Мне посоветовали электричку, так как это быстрее и удобнее, чем на маршрутном такси. Мне удобнее вечерний рейс. С виду электричка обычная, как у нас", – рассказала она корреспонденту "Кавказского узла".

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