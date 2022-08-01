Электричка. Фото https://zoritabasarana.ru/rubriki/news/politika-4/item/22009-v-elektrichke-makhachkala-derbent-uvelichat-kolichestvo-vagonov

01 августа 2022, 08:45

Число вагонов увеличено в электричках после жалоб махачкалинцев на нехватку мест

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

С 1 августа увеличены составы поездов Махачкала – Дербент и Махачкала – Хасавюрт. Пригородные электрички составом в шесть вагонов будут курсировать до 8 августа, сообщил Минтранс Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", 30 июля жители Махачкалы в соцсетях пожаловались, что на махачкалинском железнодорожном вокзале выстраиваются огромные очереди желающих уехать на электричке в Дербент. Они также призвали увеличить число вагонов в пригородных поездах этого направления.

ОАО РЖД с 1 августа увеличило число вагонов в поездах направлением Махачкала – Дербент, сообщило Министерство транспорта и дорожного хозяйства (Минтранс) Дагестана.

"Ещё до появления в СМИ публикаций, в связи с увеличением пассажиропотока в поездах Махачкала – Дербент министерство проработало с пригородной компанией вопрос увеличения составности пригородных поездов на указанном маршруте с доведением количества вагонов до шести единиц", – сказано в сообщении, опубликованном минувшей ночью в Telegram-канале ведомства.

Для обслуживания поездов шестивагонной компановки пришлось изменить инфраструктуру локомотивного депо в Дербенте. Работы по изменению завершаются, добавил Минтранс республики.

"До 8 августа указанные поезда будут обслуживать поезда Махачкала – Дербент – Махачкала N6697/6698, 6693/6692, 6691/6696 и Махачкала – Хасавюрт – Махачкала N 6605/6604, на которых наблюдается увеличение пассажиропотока", – сказано в сообщении.

"Кавказский узел" также писал, что 31 июля стало известно, что туроператоры фиксируют рост спроса на туры в Дагестан в среднем на 25-30% по сравнению с сезоном-2021. При этом жители республике заявили в комментариях в мессенджере в Telegram, что считают рост цен для туристов необоснованным.

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Автор: "Кавказский узел"

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ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

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