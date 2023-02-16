Переселенцы Ирганая добились отправки в Москву бумаг для выплаты компенсаций

16 февраля 2023, 15:13

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Правительство Дагестана направило в Минэкономразвития России пакет документов о выплатах компенсаций жителям сел, затопленных из-за ввода в действие Ирганайской ГЭС в 2008 году. Общая сумма выплат составляет около 9 миллиардов рублей, рассказала юрист Марина Агальцова.

Как сообщал "Кавказский узел", жители дагестанских сел, затопленных из-за ввода в эксплуатацию Ирганайской ГЭС, с 2008 года не могут получить компенсации из-за отсутствия согласованности между республиканскими и федеральными властями. 25 декабря 2022 года кассационный суд встал на сторону сельчан, обязав власти Дагестана выплатить им компенсации. 31 января переселенцы пожаловались премьер-министру России Михаилу Мишустину, что власти Дагестана не исполняют решение суда о выплате им компенсаций за затопленные земли и сады. Минэнерго Дагестана в декабре 2022 года направило все необходимые для выплаты компенсаций документы в региональное правительство, однако в федеральном бюджете на 2023 год выплаты сельчанам не учтены, рассказала юрист Марина Агальцова.

Строительство Ирганайской ГЭС (филиал ОАО "Русгидро") началось в 80-х годах, а закончилось в 2008 году, и после ее введения в строй под воду ушли сады местных жителей с урожаем, дома, сельхозугодья. Жители сел, попавших в зону затопления, неоднократно проводили акции с требованием выплаты компенсаций. В июне 2020 года жители сел Унцукульского и Гергебильского районов Дагестана, пострадавшие от строительства Ирганайской ГЭС, обратились к Владимиру Васильеву, который на тот момент был главой республики, с требованием выплаты 9,5 миллиарда рублей компенсации.

Власти Дагестана направили в Минэкономразвития России заявку на выплаты жителям сел, попавших в зону затопления Ирганайской ГЭС, сообщил сегодня Telegram-канал "Полный ПЦ 2.0", который ведет Центр зашиты прав человека "Мемориал".

Юрист Марина Агальцова, представляющая интересы сельчан, отметила, что дагестанское министерство энергетики сформировало документ о выплатах еще весной 2022 года, направлен в республиканское правительство он был лишь в декабре 2022 года.

При этом она усомнилась, что жители сел смогут оперативно получить выплаты. "С одной стороны, документы были уже много раз согласованы с Министерством экономического развития. Но с другой — мы все-таки говорим про девять миллиардов рублей! Я понимаю, что сейчас бюджет России трещит по швам, и таких денег может просто физически не быть", - приводятся ее слова в публикации.

Напомним, что возмещения ущерба от строительства Ирганайской ГЭС потребовали в 2008 году жители шести сел Дагестана - кроме Ирганая, в зону затопления попали села Унцукуль, Зирани, Майданское, Аракани Унцукульского района и село Кудутль Гергебильского района.

Вопрос о компенсациях жителям затопленных сел обсуждался с 2005 года. На совещании в Госсовете Дагестана 7 февраля 2005 года в руководителям муниципальных образований Унцукульского района Дагестана было указано на необходимость своевременного осуществления выплат денежных компенсаций населению зоны затопления.

Строительство Ирганайской ГЭС и затопление более 400 гектаров садов и жилых кварталов водами Ирганайского водохранилища нанесли сложившемуся в Унцукульском районе укладу жизни серьезный удар: основную часть садов затопили, а оставшиеся сады поразили грибковые заболевания. В селах Гимры, Унцукуль, Ирганай, Балахани и Майданское возникла острая нехватка территории для строительства новых домов: молодым семьям негде построить себе отдельное жилье, говорится в статье социолога Дениса Соколова "Затопленный мир койсубулинцев: электричество в обмен на абрикосы", опубликованной в 2012 году в сборнике "Общество как объект и субъект власти. Очерки политической антропологии Кавказа".

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