Бездействие чиновников отсрочило выплаты переселенцам Ирганая на год

03 февраля 2023, 05:20

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Выплаты жителям Ирганая и других сел Унцукульского района, затопленных из-за ввода ГЭС, не учтены в федеральном бюджете на 2023 год, рассчитывать на компенсации в ближайшее время переселенцы не могут.

Как сообщал "Кавказский узел", жители дагестанских сел, затопленных из-за ввода в эксплуатацию Ирганайской ГЭС, с 2008 года не могут получить компенсации из-за отсутствия согласованности между республиканскими и федеральными властями. 25 декабря 2022 года кассационный суд встал на сторону сельчан, обязав власти Дагестана выплатить им компенсации. 31 января переселенцы пожаловались премьер-министру России Михаилу Мишустину, что власти Дагестана не исполняют решение суда о выплате им компенсаций за затопленные земли и сады.

Строительство Ирганайской ГЭС (филиал ОАО "Русгидро") началось в 80-х годах, а закончилось в 2008 году, и после ее введения в строй под воду ушли сады местных жителей с урожаем, дома, сельхозугодья. Жители сел, попавших в зону затопления, неоднократно проводили акции с требованием выплаты компенсаций. В июне 2020 года жители сел Унцукульского и Гергебильского районов Дагестана, пострадавшие от строительства Ирганайской ГЭС, обратились к Владимиру Васильеву, который на тот момент был главой республики, с требованием выплаты 9,5 миллиарда рублей компенсации.

Минэнерго Дагестана в декабре 2022 года направило все необходимые для выплаты компенсаций документы в региональное правительство, которое, в свою очередь, должно было оформить соответствующие бюджетные заявки в правительство России, однако этого до сих пор не произошло. Эта проволочка на республиканском уровне и побудила сельчан обратиться к Мишустину, пояснила "Кавказскому узлу" адвокат Марина Агальцова.

Чтобы пострадавшие от затопления ирганайцы получили компенсации в 2023 году, заявка на компенсационные выплаты должна была поступить в правительство России в 2022 году. Поскольку документы еще не поступили на федеральный уровень, люди вряд ли могут рассчитывать на выплаты до конца года, если только федеральные власти не решат задействовать резервный фонд.

«На уровне региона все уже было согласовано, министерство энергетики Дагестана до этого согласовало эти заявки со всеми профильными министерствами, но почему-то правительство Дагестана молчит и ничего не делает. Процедуру подготовки документов регулирует постановление правительства Дагестана, а в этом постановлении не указаны сроки (точные сроки мероприятий по выплате компенсации – прим. «Кавказского узла»), поэтому и в решении суда также нет определенных сроков», - сказала она.

Поскольку процесс выплаты компенсаций растянулся на долгие годы, сельчане имеют право на индексацию сумм, отметила юрист. «Первоначально суммы выплат базируются на суммах, которые имелись в 2009 году, а потом это индексируется с помощью повышающего коэффициента, который адаптирует цены 2009 года к нынешним ценам», - указала Агальцова.

Обращение к Мишустину было вынужденной мерой, поскольку процесс выплаты компенсаций на региональном уровне слишком затянулся, заявил "Кавказскому узлу" житель селения Ирганай Шамсудин. По данным сельчанина, от затопления при строительстве ГЭС пострадали "около трех тысяч хозяйств" из разных сел или более 11 тысяч человек, все они теперь претендуют на компенсации.

С учетом того, что бюджетная заявка до сих пор находится в правительстве Дагестана, Шамсудин не рассчитывает получить компенсацию до конца 2023 года. По словам сельчанина, в результате затопления он потерял абрикосовый сад площадью более половины гектара, от которого получал доход. Часть пострадавших лишилась не только садовых угодий, но и жилых домов, они требуют также возмещения средств за утраченное жилье.

Согласно результатам экспертизы, проведенной одним из государственных профильных ведомств, Шамсудин должен получить около 10 миллионов рублей компенсации. "Это только упущенная выгода (из-за отсутствия садового участка - прим."Кавказского узла"). Не считая этого, государство должно мне предоставить участок равноценный тому, который у меня был", - пояснил житель Ирганая, добавив, что равноценные земельные участки им до сих пор не предоставили.

Пострадавшие записали видеообращение к Мишустину и собрали подписи в надежде, что федеральное правительство повлияет на темпы работы региональных структур, сообщил житель Ирганая Магомед. По словам мужчины, некоторое время назад подобное обращение помогло активизировать процесс.

"Мы два года назад обращались к Мишустину и продвижение произошло, он подключил министерство экономического развития и оно в этом направлении начало работать. Вопросы выплаты компенсаций находились на контроле правительства России", - рассказал сельчанин корреспонденту "Кавказского узла".

Магомед надеется, что правительство России отреагирует на обращение пострадавших и ускорит процесс: если во время корректировки федерального бюджета будут учтены заявки на компенсации ирганайцам, у людей будет шанс получить выплаты еще до конца года, предположил он.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.