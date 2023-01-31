Переселенцы Ирганая обвинили чиновников в проволочках с выплатами компенсаций

31 января 2023, 07:41

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Жители Ирганая и других сел Унцукульского района направили премьер-министру России Михаилу Мишустину коллективную жалобу, в которой указали, что власти Дагестана не исполняют решение суда о выплате им компенсаций за затопленные земли и сады.

Как сообщал "Кавказский узел", с 2008 года жители дагестанских сел, попавших в зону затопления из-за ввода Ирганайской ГЭС, не могут получить компенсации. Проблемы с выплатами возникли из-за отсутствия согласованности между республиканскими и федеральными властями. 25 декабря 2022 года кассационный суд встал на сторону сельчан, обязав власти Дагестана выплатить им компенсации. Решение суда поставило точку в споре о выплате компенсаций, но впереди большая волокита с подготовкой документов для выплат, предупредила юрист Марина Агальцова.

Строительство Ирганайской ГЭС (филиал ОАО "Русгидро") началось в 80-х годах, а закончилось в 2008 году, и после ее введения в строй под воду ушли сады местных жителей с урожаем, дома, сельхозугодья. Жители сел, попавших в зону затопления, неоднократно проводили акции с требованием выплаты компенсаций. В июне 2020 года жители сел Унцукульского и Гергебильского районов Дагестана, пострадавшие от строительства Ирганайской ГЭС, обратились к Владимиру Васильеву, который на тот момент был главой республики, с требованием выплаты 9,5 миллиарда рублей компенсации за ущерб.

Дагестанские сельчане, пострадавшие от ввода в эксплуатацию Ирганайской ГЭС, направили премьер-министру России Михаилу Мишустину коллективную жалобу, в которой указали, власти Дагестане отказываются исполнять решение суда о выплате им компенсаций, рассказала адвокат Марина Агальцова, которая представляет интересы сельчан.

Адвокат отметила, что ранее сельчане уже направляли жалобу Мишустину, а затем и министру экономического развития Максиму Решетникову, после чего дело сдвинулось с мертвой точки, передал 30 января на своем сайте Центр по защите прав человека (ЦПЗЧ) "Мемориал".

"Все наши коллективные жалобы к чему-то приводили. С их помощью нам всегда удавалось сделать какой-нибудь важный шаг. Конечно, не так уж просто собрать около 3000 подписей – на это требуется много времени и сил. Но мы с моими доверителями полагаем, что это действенный способ, и поэтому до сих пор его используем", – сказала Агальцова.

Напомним, ранее жители затопленных сел рассказали, что до трагедии их основным источником доходов было садоводство, и что после затопления их сел и садов они лишились доходов и вынуждены искать работу за пределами Дагестана.

Строительство Ирганайской ГЭС и затопление более 400 гектаров садов и жилых кварталов водами Ирганайского водохранилища нанесли сложившемуся в Унцукульском районе укладу жизни серьезный удар: основную часть садов затопили, а оставшиеся сады поразили грибковые заболевания. В селах Гимры, Унцукуль, Ирганай, Балахани и Майданское возникла острая нехватка территории для строительства новых домов: молодым семьям негде построить себе отдельное жилье, говорится в статье социолога Дениса Соколова "Затопленный мир койсубулинцев: Электричество в обмен на абрикосы", опубликованной в 2012 году в сборнике "Общество как объект и субъект власти. Очерки политической антропологии Кавказа".

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