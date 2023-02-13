Военный из Адыгейска погиб на Украине

13 февраля 2023, 06:36

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Военнослужащий из Адыгейска Захар Теремец погиб на Украине, сообщили власти. С начала спецоперации официально подтверждена гибель в ходе нее не менее 24 военных из Адыгеи.

Как сообщал "Кавказский узел", 11 февраля стало известно, что на Украине погиб военный из аула Афипсип Азамат Куштанок. Он стал, по меньшей мере, 23-м военнослужащим из Адыгеи, чья гибель была подтверждена официально.

Во время проведения спецоперации на Украине погиб военный из Адыгейска Захар Теремец. Он посмертно награжден орденом Мужества, сообщил 11 февраля на своей странице в соцсети "ВКонтакте" мэр города Азамат Хачмамук.

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 24 военных из Адыгеи. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально подтвержденных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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