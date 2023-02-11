11 февраля 2023, 05:42

Власти сообщили о гибели на Украине уроженца Адыгеи

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В спецоперации на Украине погиб уроженец аула Афипсип Азамат Куштанок, сообщил глава Афипского сельского поселения. С начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 23 жителей Адыгеи.

Как писал "Кавказский узел", 10 февраля стало известно о гибели на Украине военных из Адыгеи Петра Точилкина и Ивана Руденко. Таким образом, с начала военной операции была официально подтверждена гибель в ней не менее 22 жителей Адыгеи.

Глава Афипского сельского поселения Казбек Чуц сообщил 10 февраля на своей странице в соцсети "ВКонтакте" о награждении орденом мужества уроженца аула Афипсип Азамата Куштанока, который погиб 19 октября 2022 года в ходе спецоперации на Украине

Таким образом, с начала военной операции официально подтверждена гибель в ней не менее 23 жителей Адыгеи. "Кавказский узел" ведет поименный список уроженцев СКФО и ЮФО, погибших в военной операции на Украине. Список составлен на основании данных, официально подтвержденных властями регионов и муниципалитетов и силовыми ведомствами.

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Примечание:

"Власти Махачкалы сообщили о гибели добровольца на Украине", "Четыре уроженца Северной Осетии погибли на Украине", "Кадыров и Алаудинов отреагировали на сообщения о гибели чеченских бойцов под Лисичанском".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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