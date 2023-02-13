Более 100 волонтеров из Азербайджана прибыли в Турцию

13 февраля 2023, 04:45

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Азербайджанские волонтеры, прибывшие в пострадавший при землетрясении район Турции, помогают в распределении гуманитарной помощи и логистике.

Как писал "Кавказский узел", 6 февраля в Турции произошла серия землетрясений. Азербайджан направил туда 420 сотрудников МЧС, а также бригады врачей из МЧС и Минобороны.

Более 100 волонтеров из Азербайджана приехали в Кахраманмараш для оказания помощи пострадавшим от землетрясения. Они отправились в Турцию при поддержке Союза волонтерских организаций Азербайджана, пишет 12 февраля media.az.

Волонтеры оказывают помощь в распределении гуманитарной помощи и логистике. В Турции они пробудут столько, сколько потребуется - конкретные сроки их работы не указаны, сообщает АПА.

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