Грузия анонсировала отправку спасателей в Турцию

06 февраля 2023, 16:15

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Гражданка Грузии оказалась среди как минимум 912 погибших при землетрясении в Турции. Премьер-министр Грузии распорядился направить в Турцию технику и спасателей для помощи в разборе завалов.

Как писал "Кавказский узел", на юго-востоке Турции 6 февраля произошло мощное землетрясение. Погибли 284 человека, еще 2 323 пострадали. Как отмечают турецкие сейсмологи, землетрясение может стать одним из самых разрушительных в стране за последнее время. Власти Азербайджана анонсировали отправку в Турцию 370 спасателей.

В Турции сегодня произошла серия землетрясений. Первое землетрясение магнитудой 7,7 произошло в районе Пазарджик в провинции Кахраманмараш на глубине 7 км в 04:17 по местному времени (совпадает с московским). Подземные толчки потом в течение получаса ощущались в разных регионах. Затем были зафиксированы еще три землетрясения магнитудой от 6,4 до 6,6 в провинции Газиантеп и 78 афтершоков. Позже было зафиксировано второе за сутки мощное землетрясение в провинции Кахраманмараш, его магнитуда составила 7,7. Эпицентр находился в районе города Эльбистан на глубине 7 километров. Разрушены более 2 800 домов, в том числе многоэтажные дом,. В Сирии к 16.00 известно о гибели не менее , 403 человек и 1284 пострадавших, сообщило сегодня ТАСС.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил сегодня, что в результате серии землетрясений погибли не менее 912 человек, пострадали 5385, сообщило сегодня Reuters.

По его словам, точное число жертв землетрясения пока неизвестно. "Зима, холодная погода и то, что землетрясение случилось ночью, усложняет ситуацию", - перевел его слова "Кавказский узел".

В число погибших в Турции - гражданка Грузии, сообщил сегодня МИД Грузии. По данным ведомства, женщина погибла в городе Антакья, говорится в сообщении "Интерпрессньюс".

Власти Грузии приняли решение направить спасателей для ликвидации последствий стихийного бедствия, распоряжение об этом отдал премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили. "К борьбе с последствиями землетрясения в Турции будут привлечены сотрудники Службы управления по чрезвычайным ситуациям МВД Грузии", - говорится в сообщении на сайте правительства Грузии, которое перевел "Кавказский узел". Число спасателей, которые будут отправлены в Турцию, в сообщении не указано.

В Батуми после второго мощного землетрясения в Турции почувствовали подземные толчки. Они ощущались в Батуми в течение нескольких минут, а в ряде районов города люди вышли из жилых зданий во дворы, проинформировало сегодня агентство Batumelebi.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) или IOS вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play или App Store, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте, как обычно, и в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.