Зоозащитники занялись переселением брошенных в сочинском сафари-парке животных

06 февраля 2023, 02:54

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Активистов "Сочинского географического общества" взволновала судьба брошенных зверей в частном сафари-парке у села Ахштырь в Адлерском районе. При поддержке волонтеров начали переселение животных.

Тревогу по поводу содержания животных в сафари-парке забили местные жители в июне 2022 года. Они сфотографировали истощенных животных и задались вопросом, почему они в таком состоянии. Фотографии посетители парка разместили в сочинских пабликах, пишут 4 февраля "Юга.ру".

В частности, были размещены фотографии истощенных верблюдов и овцебыков. При этом авторы снимков отметили, что на территорию парка сотрудники никого не пускают.

Жители Ахштыря сообщили, что сафари-парк давно не работает. Он находится на землях национального парка, которые попросили освободить. Несмотря на длящиеся суды, владельцы еще в прошлом году начали вывозить имущество, информирует sochi1.ru.

Директор сафари-парка Евгений Абрамович в июне 2022 года опроверг информацию о том, что животные брошены. По его словам, они находятся на карантине. "Территория закрытого сафари-парка содержит животных в карантинной зоне. Их демонстрация не производится, предпринимательская деятельность не осуществляется. Штат зоотехников и ветврачей, отвечающих за жизнь и здоровье животных, ежедневно контролируют их рацион питания, согласно установленным стандартам", - приводит его слова телеграм-канал "ЧП Сочи".

Активисты "Сочинского географического общества" организовали сбор денег и продуктов питания для помощи животным. По словам руководителя общества Александра Зобнина, экологи, зоозащитники и волонтеры длительное время приезжали и кормили животных, затем стало известно, что хозяева бросили их, пишет "Интерфакс".

По данным издания, у сафари-парка три собственника, никто из них в Сочи не проживает. Сотрудники парка уволились из-за отсутствия финансирования и невыплаты заработной платы.

Зобнин отметил, что в сафари-парке живут краснокнижные филин и два орлана-белохвоста, а также медведь, верблюды, яки, лисицы, шакалы, еноты и другие. "Животные брошенные и голодные. Поэтому мы намерены подать заявление в полицию для привлечения к ответственности виновных, которые оставили их без попечительства и ухода", - рассказал 2 февраля руководитель "Сочинского географического общества".

Зоозащитники организовали транспортировку животных из сафари-парка. Их размещают в Кавказском заповеднике, эколого-биологическом центре и географическом обществе. В группе общества в соцсети "ВКонтакте" они сообщили, в парке остался медведь в вольере, верблюды и яки, которые ходят по лесу. Медведь, впрочем, уже пристроен, на днях его вывезут под присмотр.

Всего в сафари-парке находилось около 500 животных. Некоторые из них, по словам члена "Сочинского географического общества", погибли, некоторых успели продать. "В лес сбежали два верблюда, два яка, а также один олень", - приводит ее слова "Кубань 24".

Ранее "Кавказский узел" писал, что в 2020 году руководство аквариума и морского зоопарка на Мацесте, который из-за коронавирусных ограничений лишился возможности заработать, обратились в соцсетях к жителям Сочи с призывом о помощи.

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