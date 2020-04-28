Пожертвования сочинцев помогли морскому зоопарку выжить в условиях карантина

28 апреля 2020, 03:30

Руководство аквариума и морского зоопарка на Мацесте, который в условиях введенных ограничений из-за коронавируса лишился возможности заработать, обратилось в соцсетях к жителям Сочи с призывом о помощи. На просьбу откликнулись не только сочинцы, но и жители других регионов России.

На главной странице "Кавказского узла" минимум раз в четыре часа обновляется карта, на которой указано число зараженных на юге России. О динамике распространения вируса можно прочитать в обновляемой справке "Кавказского узла" "Коронавирус добрался до Кавказа".

Руководство аквариума и морского зоопарка на Мацесте опубликовало 24 апреля в своем Instagram-паблике призыв о помощи.

"Дорогие друзья! [...] месяц как мы на карантине, к нам не приходят посетители и ровно месяц наша выручка - 0 рублей... Но мы продолжаем работать при закрытых дверях, как и прежде, два раза в день мы кормим животных; по графику меняем воду; чистим аквариумы и вольеры; подогреваем и охлаждаем воду и воздух, в зависимости от обитателей. Месяц мы продержались на наших запасах, но мы не рассчитывали на столь долгий срок. Сочи закрыт до 1 июня... Без вашей помощи нам не обойтись", - говорится в обращении, которое по данным на 03.30 мск сегодня, 28 апреля набрало 1882 лайка и 378 комментариев. Большинство комментаторов сообщили, что перевели деньги на счет зоопарка, не все, впрочем, уточнили при этом, о какой сумме идет речь.

Авторы обращения сообщили, на какую помощь рассчитывают обитатели аквариума и морского зоопарка. "Бегемот каждый день съедает 35 кг овощей и фруктов (морковь, картофель, капуста, яблоки, тыква); тюлени очень любят рыбу; крокодилы, еноты и выдры каждый день лакомятся курятиной", - отметили они, добавив, что помимо корма принимают "денежные сборы".

Директор и создатель морского зоопарка Сергей Зрайчиков рассказала 27 апреля корреспонденту "Кавказского узла", что его предприятие было создано в 2005 году. "Мальчишеское хобби - любовь к животным и рыбам - переросло в дело жизни. За 15 лет аква-зоопарк на Мацесте стал известным и любимым местом посещения как местных, так и приезжих всех возрастов. Наверное, поэтому, когда нами был дан клич о помощи в социальных сетях, то откликнулись около 200 человек, которые в основном знакомы с нами. Мы безмерно благодарны всем этим людям. Без них мы бы в следующем месяце уже не выжили", - считает он.

По его словам, 27 апреля на счет морского зоопарка в банке было положено 595 тысяч рублей - именно такая сумма нужна, чтобы обитатели и сотрудники могли продержаться еще один месяц.

"Какая судьба ждет зоопарк с нашими рыбами, животными и сотрудниками, если карантин продлят после мая - неизвестно. На помощь от государства рассчитывать не приходится. Но очень надеемся на помощь наших посетителей, поклонников и просто добрых людей и предпринимателей, любящих животных", - сказала корреспонденту "Кавказского узла" заместитель директора зоопарка Жанна Зазина.

По ее словам, работа в зоопарке ведется ежедневно. К примеру, любимица публики бегемотиха по имени Фрида, которая прибыла в Сочи из "Сафари-парка" Израиля, весит около трех тонн и питается строго по часам дважды в день. Крокодилы едят раз в неделю по воскресеньям, а пингвины - дважды в день. В зоопарке также обитают морские котики, выдры, акулы, нерпы, черноморские рыбы и рыбы Амазонки.

"Можно очень долго перечислять названия обитателей нашего зоопарка. Скажу только, что это очень богатая и познавательная коллекция для любителей морской фауны. У нас около двухсот видов различных рыб и животных из разных морей и океанов, которые представляют интерес не только с познавательной, но и научной точки зрения", - отметила Зазина.

По ее словам, морской зоопарк не был готов к нынешнему кризису "и отсутствию какой-либо государственной поддержки".

"По телевизору очень много говорят о поддержке бизнеса на государственном и местном уровне, но мы этой поддержки вообще не увидели и не получили ни копейки. Если бы не пожертвования людей, то мы бы просто не смогли прокормить животных. Содержание нашего зоопарка обходится не менее чем в 600 000 рублей ежемесячно. Сюда входит аренда помещения, коммунальные услуги, питание для животных, заработная плата сотрудникам. Мы арендуем помещение 1 500 квадратных метров - это очень большая площадь", - рассказала Жанна Зазина.

По ее словам, предприятий, которые оказались в аналогичной ситуации, в Сочи хватает. "Я общалась с коллегами из дельфинариев [...], из контактных зоопарков, которых очень много - все они находятся в состоянии стресса и отсутствия помощи. Ведь если животных нечем будет кормить, то они просто умрут. Все наши предприятия держаться только на туризме и посетителях, но город закрыт и когда его откроют - неизвестно", - рассказала Зазина.

По ее словам, в последние два года работы морского зоопарка была убыточной. "В Сочи приезжают люди с очень ограниченными доходами, которые не могут позволить себе поход в музей, в театр, в аквапарк. Туристы пытаются минимизировать свои расходы в Сочи и не потому, что они какие то жадные или не любопытные - у людей просто реально нет денег. Мы всегда идет на встречу малоимущим, пожилым, детям, людям с ограниченными возможностями, ветеранам. Для них организованы бесплатные показы наших коллекцией. Однако, что касается государственной поддержки нам, то все получается только на словах", - сообщила Зазина.

Сергей Зрайчиков рассказал также, что владельцы зоопарков и аквариумов написали коллективное обращение в правительство России с просьбой оказать поддержку.

Жители Сочи сообщили о помощи морскому зоопарку

Жители Сочи, которые откликнулись на просьбу оказать помощь морскому зоопарку, объяснили корреспонденту "Кавказского узла", что побудило их перевести деньги или приобрести корма для животных.

По словам педагога Галины Кочкиной, она откликнулась на призыв о помощи сразу, как только увидела его в соцсетях, и приобрела продукты для животных на тысячу рублей. "Я постоянный посетитель этого зоопарка, куда приходила вместе с детьми [...] Я много позволить не могу из своего бюджета, но если каждый даст сколько может, то мы поможем выжить этому прекрасному уголку животных", - рассказала она.

Егор Филиппов также решил не оставаться в стороне от помощи морскому зоопарку и, по его словам, передал сумку с овощами и фруктами.

При этом, по словам сотрудников морского зоопарка, помогают не только простые граждане, но и юридические лица, например, предприниматели, торгующие птицей, рыбой, овощами и фруктами. "Нам вчера (26 апреля) привезли 150 килограмм свежемороженых кур, которые пошли на кормление енотов, змей, выдр и крокодилов", - рассказал корреспонденту "Кавказского узла" один из сотрудников морского зоопарка.

Сотрудники зоопарка также посетовали, что помимо финансовых сложностей имеются и трудности с передвижением по городу. По словам Жанны Зазиной, не так просто оказалось получить пропуска для сотрудников и водителя зоопарка, который должен ежедневно выезжать на закупки продуктов.

"Ранее мы производили закупки питания для животных на ярмарках от производителей с Кубани, которые были рядом с нами на Мацесте, но сейчас их так же, все закрыли из за карантина", - отметила она.

4 апреля выдача спецпропусков на передвижение во время карантина привела к очередям по всему Краснодарскому краю. Такие скопления людей грозят массовым заражением, указали пользователи соцсетей. С введением карантина на въезде в Краснодар были установлены заградительные посты, через которые не пропускают людей с регистрацией в других городах. Власти призывали получать пропуска дистанционно.

27 апреля руководство аквариума и морского зоопарка на Мацесте в Instagram-паблике отчиталось о сборе средств. Они поблагодарили руководителей различных фирм, а также лично дрессировщика Мстислава Запашного, учителей, экскурсоводов, врачей, родителей и детей Сочи за оказанную помощь. "Выражаем огромную благодарность жителям Сочи и других городов (поверьте, география всей страны), которые не остались равнодушными к нашим проблемам. Благодаря Вам, наши животные сытые, здоровые и счастливые, у нас есть корма, электричество и вода", - говорится в обращении. Его авторы отметили, что на картах двух банков на момент написания поста у зоопарка более 43 тысяч и более 706 тысяч рублей соответственно, и пообещали после внесения денег на счет предприятия "в тот же день предоставить счета на оплату и платежные поручения с отметкой банка об оплате". Публикация по данным на 03.30 мск сегодня, 28 апреля набрала 404 отметки "Нравится" и 27 комментариев.

Ранее в публикациях в Instagram руководство морского зоопарка также благодарило "магазины, компании, ярмарки, семьи и байкерский клуб".

Власти Сочи рассказали о помощи предпринимателям

Руководитель пресс-службы администрации Сочи Микаэль Нерсесян рассказал корреспонденту "Кавказского узла" о помощи предпринимателям от властей в условиях кризиса из-за коронавируса.

"Предпринимателям продлили сроки уплаты налогов, они могут получить «антикризисный» микрозайм, а сочинские предприниматели могут получить кредит под ноль процентов годовых [...] Губернатор края подписал постановление о мерах поддержки предпринимателей всего региона. Из него следует, что платить налоги в консолидированный бюджет края можно будет на полгода позже положенного срока. Микрозайм «Антикризисный 0,1-1-1» разработан специально для поддержки малого и среднего предпринимательства в период борьбы с распространением коронавируса. Сумма такого микрозайма - от ста тысяч до миллиона рублей. Выдаётся на срок от трёх до 24 месяцев. При этом предусмотрено льготное погашение основного долга в течение года. Ставка микрозайма – 0,1% годовых. Направить средства можно на выплату заработной платы работникам, оплату арендных платежей и коммунальных услуг за период не более шести месяцев. В этих целях дополнительно в фонд направлен один миллиард 250 миллионов рублей. В течение полугода ставка будет оставаться на первоначальном уровне, затем её увеличат до четырех процентов", - рассказал он.

Однако, по мнению Жанны Зазиной, указанные меры разработаны без учета реальной ситуации. "Взять кредит или микрозайм в ситуации, когда предприятие терпит убытки, и неизвестно, сколько это продлится - это значит уйти в еще более глубокий экономический кризис. Ведь эти займы все равно придется возвращать, но из каких средств, если предприятие ничего не зарабатывает? Нам кажется странным, что мы, предприниматели, которые добросовестно много лет ежегодно платили немалые налоги в государственную казну, не можем от государства получить никакой материальной помощи и зависим только от наших граждан, которые сами находятся в сложнейшем материальном положении из-за ситуации с короновирусом", - посетовала она.

Напомним, что ранее с просьбой о помощи обратился "Советский цирк", который во время введения ограничительных мер из-за коронавируса гастролировал в Нальчике. По словам сотрудников цирка, нальчане охотно откликнулись на просьбу.

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