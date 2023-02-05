Рамзан Кадыров и его племянник Хамзат. Фото из Instagram*-аккаунта "Команда Кадырова" https://www.instagram.com/kadyrov.team/?hl=tr

05 февраля 2023, 14:35

Кадыров ответил на критику по поводу родственников во власти

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Назначения родственников на ключевые посты в Чечне объясняются доверием к ним, а не родством, заявил Рамзан Кадыров в ответ на критику за назначение племянника министром.

Как писал "Кавказский узел", 2 февраля Рамзан Кадыров сообщил, что назначил своего племянника, 26-летнего Хамзата Кадырова, министром имущественных и земельных отношений Чечни, назвав родственника "талантливым и исполнительным руководителем".

Меньше двух лет назад, 12 февраля 2020 года, глава Чечни назначил Хамзата Кадырова министром по физкультуре и спорту. Ранее Хамзат Кадыров занимал должности  замглавы, а затем главы Курчалоевского района. Его отец Зелимхан Кадыров, умерший в 2004 году, был старшим братом Рамзана Кадырова.

Рамзан Кадыров сегодня отреагировал на критику своей кадровой политики. "Различные "политологи" и "эксперты" (именно в кавычках) любят рассуждать о законе, когда дело касается моих родственников-госслужащих. Компетенция подобных Очкиным и Самонкиным и гроша не стоит. Послушать их страшилки, так вся республика развалится из-за того, что среди сотни тысяч служащих в регионе несколько моих близких родственников. Не смешите меня", - написал он в своем телеграм-канале.

Глава Чечни отверг и предположения о нарушении им закона. "Напомню им, что в Чеченской Республике закон превыше всего! Тысячи чеченцев пожертвовали своими жизнями ради Конституции нашей республики. Среди них мои близкие, друзья, родственники и самый дорогой мне человек - отец. Львиная доля нынешних чиновников - это те самые первые члены команды Кадырова, которые рисковали жизнями. Да, среди них и мои родственники", - сообщил Кадыров.

Он подчеркнул, что с его родственников "в любом учреждении и на любой должности спрос в десятки раз больше", чем с других сотрудников. "Потому что им нужно доказывать, что они работают не благодаря мне, а вопреки. Кому доверяю, того и назначаю. Мне важны результат и самоотдача, а не то, что скажет какой-нибудь буквоед-политолог", - написал глава Чечни.

Ранее, 3 февраля, издание ForPost опубликовало материал в связи с очередным назначением племянника главы Чечни. В публикации приведены, в частности, мнения социолога Анны Очкиной и политолога Юрия Самонкина о допустимости назначений родственников чиновников на государственные посты.

Юрий Самонкин считает, что такая ситуация недопустима и необходимо ужесточать закон о государственной гражданской службе, чтобы "на корню пресекать появление династий чиновников", говорится в материале издания. В публикации также подвергается сомнению законность назначений племянников чиновников на государственные должности.

Почти вся система управления в Чечне завязана на Рамзане Кадырове и близких к нему людях. Кто из родственников, друзей и односельчан главы Чечни продвинулся по карьерной лестнице за последние годы, можно прочитать в справке «Кавказского узла» "Главное о кадровой политике Кадырова".

Напомним, по подсчетам "Русской службы Би-би-си"*, сделанным в 2018 году, около трети всех крупных чиновников в Чечне приходятся родственниками Рамзану Кадырову, 23% - его односельчане, еще 12% - друзья и их родственники. По мнению политологов, кадровая политика главы Чечни направлена на укрепление позиций его семьи и продвижение интересов клана Кадырова.

Управление в Чечне, как и в России в целом, строится на системе личной преданности, пояснил в 2019 году "Кавказскому узлу" политолог Дмитрий Орешкин. "Если для Владимира Путина это силовики, то на Кавказе это родственные и клановые связи. Важно, чтобы человек был "своим", чтобы ему можно было доверять деликатные дела. В каждом регионе есть разные, весьма квалифицированные люди. Но дело в том, что приоритет не в квалификации человека, а в доверии со стороны первого лица и преданности ему. Это типичный семейственно-клановый режим формирования власти", - сказал он

Сам Рамзан Кадыров в марте 2020 года назвал "козлами" и "шайтанами" жителей Чечни, недовольных назначениями его родственников. Двумя неделями ранее, 14 февраля 2020 года, глава Чечни отметил, что 97% его родственников работают рядовыми сотрудниками силовых структур.

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Примечание:

"Карьерный рост Закриева и Ибрагимова стал новым проявлением непотизма в руководстве Чечни", "Кадыров раздал награды родным и приближенным по случаю столетия Чечни", "Пользователи соцсети не поддержали идею Кадырова сменить мэра Грозного".

Автор: "Кавказский узел"

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