Сочинцы убедили власти построить новый сквер

05 февраля 2023, 13:10

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Жители сочинского микрорайона Благодать попросили оборудовать сквер на участке, где планировалось построить библиотеку, и теперь эта территория отнесена в генплане к парковой зоне, отчитался мэр Алексей Копайгородский.

Жители микрорайона Благодать попросили вместо предусмотренного генпланом строительства библиотеки оборудовать сквер, сообщает сегодня со ссылкой на публикацию мэра Сочи Алексея Копайгородского "Коммерсант".

О встрече с жителями мэр отчитался сегодня в своем телеграм-канале. Он проиллюстрировал публикацию фотографиями, из которых следует, что встреча с жителями прошла в зале, оборудованном рядами кресел. "В части работы с Генпланом, жители попросили на участке вместо строительства библиотеки оборудовать сквер. Теперь территория у дома 1/7 [по улице] Есауленко в документе отнесена к парковой зоне. Это пример конструктивного взаимодействия", - написал он.

Кроме того, жители микрорайона пожаловались на качество водоснабжения и уличного освещения, сообщил Копайгородский. "Бригады Водоканала уже приступили к замене 400-метрового участка магистрального водовода на улице Есауленко. Старые сети были сильно изношены, давали постоянные протечки. Новые коммуникации повысят качество водоснабжения данной территории. Решены вопросы по организации уличного освещения на всех участках, о которых просили нас наши жители – на улицах Благодатной, Есауленко, на спуске к Терренкуру. Расчеты произведены. Территории микрорайона станут светлее уже к 1 мая", - говорится в публикации.

Также, по словам мэра, отремонтированы уличные лестничные проходы. "Наведён санитарный порядок на участках. Начат спил аварийных деревьев. Всего совместно с жителями проработали более 30 вопросов", - написал Алексей Копайгородский.

К 13.05 мск под публикацией размещено восемь комментариев. Пользователь All Off в своем комментарии скептически высказался о встрече с жителями в административном помещении. "А вместо сотрудников своих, самому ножками пройти и посмотреть слабо? А то сразу в теплый зал и сход проводить. Сбежали все службы сразу, как мэр уехал", - написал он. Представитель мэрии, по состоянию на 13.05 мск, не ответил на это.

Другие пользователи опубликовали менее критические комментарии. "Рада за жителей, что есть какие-то позитивные изменения", - написала, в частности, god with me.

"А я вот за жителей Хосты не очень рад. Не успели привсти в привлекательный порядок правую набережную реки Хоста и что мы видим, из современного фонарного освещения вырваны светодиодные платы, по всей длине парапета вырваны каменные декоративные плиты, я так думаю что и до уложенной тротуарной плитки дело дойдёт. Все растащат. Не любят жемчужину Хосту её жители. Позор!" – написал Ремизов Анатолий. "Передали информацию в администрацию Хостинского района для работы", - ответил на это представитель мэрии.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.