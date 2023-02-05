Жители Азербайджана во время акции протеста на трассе Горис – Капан. Стопкадр из видео https://apa.az/ru/sotsium/akciya-na-doroge-lacin-xankendi-prodolzaetsya-uze-56-i-den-foto-video-509619

05 февраля 2023, 11:29

Лачинский коридор остается заблокированным 56-е сутки

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Жители Азербайджана 56-е сутки продолжают акцию протеста на единственной дороге, которая связывает Нагорный Карабах с внешним миром.

Как сообщал "Кавказский узел", с 12 декабря 2022 года жители Азербайджана блокируют Лачинский коридор, являющийся единственной дорогой, связывающей Нагорный Карабах с внешним миром. В результате в непризнанной республике возник дефицит лекарств и продуктов, введены экономия электричества и талоны на продукты, жителям периодически прекращается подача газа. 2 февраля власти Нагорного Карабаха заявили, 5,5 тысячи детей лишены возможности посещать школы и детсады.

В Степанакерте стало часто отключаться электричество. Местные жители по вечерам зажигают свечи, из-за чего они в магазинах быстро закончились, рассказал блогер Давид Симомян. "Свечи в городе раскупили сразу, остались церковные. Они тоньше и, сгорая, сгибаются набок, поэтому делим свечи пополам, чтобы стройно горели. Выручают и лампы с зарядкой. Соли нет в магазинах. Блокада", – написал он 5 февраля в своем блоге "Нагорные повороты. Карабах" на "Кавказском узле".

 Жители Азербайджана, в том числе экоактивисты, продолжают проводить акцию протеста около города Шуша (арямянское название – Шуши, – прим. "Кавказского узла). Лачинский коридор остается заблокированным 56 сутки, передало сегодня агентство АПА.

Участники акции протеста позволили проехать по дороге 29 автомобилям миротворцев, сообщил Report.az.

Напомним, жители Армении с 14 декабря 2022 года требуют от властей конкретных действий для разблокировки дороги Степанакерт – Горис, также они призывали ООН вмешаться в ситуацию. 20 декабря 2022 года на заседании Совета безопасности ООН представители нескольких государств призвали разблокировать дорогу.

"Кавказский узел" также писал, что премьер-министр Армении Никол Пашинян 22 декабря 2022 года обвинил российских миротворцев в том, что они не выполняют своих функций, так как согласно трехстороннему заявлению от 2020 года они должны обеспечивать функционирование Лачинского коридора. Миротворцы работают строго в соответствии с трехсторонним заявлением, ответил на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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Примечание:

"Блокада Нагорного Карабаха продолжается 11-й день", "ЕСПЧ обязал Азербайджан снять часть ограничений на проезд по Лачинскому коридору", "Блокада Карабаха дала повод для критики трехстороннего заявления".

Автор: "Кавказский узел"

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