Лачинский коридор перекрыт 55-е сутки

04 февраля 2023, 14:10

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Азербайджанские активисты 55-е сутки продолжают акцию по блокированию единственной дороги из Нагорного Карабаха в Армению.

Как писал "Кавказский узел", Лачинский коридор, связывающий Нагорный Карабах с Арменией и внешним миром, заблокирован с 12 декабря 2022 года азербайджанскими активистами, которые требуют от российских миротворцев доступа к месторождениям "Гызылбулаг" и "Демирли" для мониторинга. В Нагорном Карабахе возник дефицит продуктов и лекарств, закрыты детсады, остановлена работа АЗС и введен график подачи электричества. 3 февраля Лачинский коридор оставался заблокированным 54-е сутки.

Активисты продолжают акцию протеста на Лачинской дороге 55-е сутки, утро они традиционно встретили исполнением гимна Азербайджана, сообщает сегодня АПА.

Протестующие скандируют «Остановить разграбление наших ресурсов!», «Защитим природу, осудим эксплуатацию!», «У природы нет нации!», «Азербайджанский народ защитит свои богатства!», «Азербайджан не дремлет, он хозяин своих богатств!» и другие лозунги, информирует агентство.

Напомним, азербайджанские активисты пропускают машины миротворцев и Международного комитета Красного Креста (МККК). Сотрудники МККК вывозят пациентов из Степанакерта в Армению и доставляют в Нагорный Карабах гуманитарный груз. По данным МККК на 2 февраля, из Нагорного Карабаха в медцентры Армении перевезены с начала блокады 66 пациентов, нуждающихся в помощи специалистов.

В Нагорном Карабахе из-за нехватки продовольствия введена талонная система продажи продуктов, выдача талонов началась 18 января. Цены на продукты, которые отпускаются без талонов, сильно выросли, пожаловались опрошенные "Кавказским узлом" местные жители.

30 января в продажу поступили овощи и фрукты, цены на них отрегулированы, сообщили власти. В магазинах и на рынках выстроились большие очереди, и цитрусовые распродали за несколько часов, рассказали 1 февраля жители Степанакерта.

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