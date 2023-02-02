Красный Крест перевез из Степанакерта в Армению шестерых больных

02 февраля 2023, 13:46

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Больные из Нагорного Карабаха доставлены в различные специализированные медицинские центры Армении.

Как сообщал "Кавказский узел", жители Азербайджана с 12 декабря 2022 года блокируют Лачинский коридор, перекрыв единственную дорогу, связывающую Нагорный Карабах с внешним миром. В результате в непризнанной республике возник дефицит продуктов и лекарств, приняты меры для экономии электроэнергии, периодически прекращается подача газа. 1 февраля власти Нагорного Карабаха заявили, что число оставшихся без доходов на фоне блокады превысило 5 тысяч человек, правительство анонсировало программы поддержки для предпринимателей и безработных.

Сегодня при посредничестве и сопровождении Международного Комитета Красного Креста шестеро больных из Степанакерта были перевезены в различные специализированные медицинские центры Армении, сообщил представитель организации корреспонденту "Кавказского узла". За все время блокады при посредничестве и сопровождении Международного Комитета Красного Креста из Нагорного Карабаха в Армению перевезены 66 пациентов, отметил представитель МККК.

«Все больные являются пациентами Республиканского медицинского Центра в Степанакерте с онкологическими заболеваниями и заболеваниями сердечно-сосудистой системы», - рассказал корреспонденту представитель Минздрава.

В оперативном штабе при правительстве Нагорного Карабаха сообщили, что «в медицинских учреждениях министерства здравоохранения Республики Арцах (Нагорный Карабах), в отделении неонатологии и реанимации находятся 7 детей, 12 взрослых, из которых 5 пациентов находятся в крайне тяжелом состоянии. Отменены и не проводятся плановые операции с целью экономии медикаментов», - отметил сотрудник оперштаба.

Напомним, что с 14 декабря 2022 года жители Армении требуют от властей предпринять конкретные действия для разблокировки дороги Степанакерт – Горис, также они призывали ООН вмешаться в ситуацию. 20 декабря 2022 года на заседании Совета безопасности ООН представители нескольких государств призвали разблокировать дорогу.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян 22 декабря 2022 года обвинил российских миротворцев в том, что они не выполняют своих обязательств, так как согласно трехстороннему заявлению от 2020 года они должны обеспечивать функционирование Лачинского коридора. Миротворцы работают строго в соответствии с трехсторонним заявлением, ответил на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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