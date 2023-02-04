Волгоградцы пожаловались на равнодушие властей к нарушению их жилищных прав

04 февраля 2023, 09:33

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Жильцы многоквартирного дома в Волгограде пожаловались главе Следкома Александру Бастрыкину, что чиновники не переселяют их из аварийного дома, состояние которого угрожает их безопасности. Бастрыкин поручил доложить о результатах расследования по этому делу, отчитался сегодня Следственный комитет.

3 февраля на Youtube-канале издания "Блокнот Волгоград" было опубликовано видео, на кадрах которого жители Волгограда пожаловались, что чиновники не реагируют на нарушение их жилищных прав.

"За нашей спиной дом, в котором мы проживаем, находится он по улице Поселок Веселая Балка, дом №50. Мы хотим обратиться к Бастрыкину Александру Ивановичу с экстренным обращением о переселении нас из этого дома, ведь он рушит прямо под нами", – сказала на видео девушка.

На кадрах ролика она стоит около многоквартирного дома, рядом с ней стоят еще три женщины, а также два мужчины. По словам жительницы дома, в нем нет канализации, электропроводка изношена, центральное отопление отсутствует, из-за чего жильцы отапливаются при помощи электричества.

"Окна на скотче. Из-за того, что дом оседает, и на первом этаже валятся и гуляют стены, ставить пластиковые рамы уже нет смысла", – отметила она.

Другая жительница пожаловалась, что крыша дома протекает. "У нас полдома в данный момент сидит без воды", – сказала она.

"Невозможно в этом доме жить", – подчеркнул еще один житель дома.

Главе Следкома Александру Бастрыкину будет доложено о ходе расследования уголовного дела о нарушении жилищных прав жильцов аварийного дома, сообщил сегодня на своей странице в соцсети "ВКонтакте" информационный центр Следственного комитета России.

"Сообщается также, что квитанции на оплату услуг приходят на уже умерших людей. На сложившуюся ситуацию местные власти не реагируют. Председатель Следственного комитета России поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Семенову В.И. представить доклад о первоначальных результатах расследования уголовного дела", – отметил информационный центр.

"Кавказский узел" также писал, что 13 ноября 2022 года жительница Волгограда Лилия Бакланова, которая является сиротой, пожаловалась, что чиновники почти 10 лет назад предоставили ей в поселке под Волгоградом квартиру в аварийном состоянии. Все эти годы она пытается отремонтировать квартиру в аварийном доме, в котором опасно жить.

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