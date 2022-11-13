Волгоградские чиновники 9 лет отказываются ремонтировать аварийный дом с социальным жильем

13 ноября 2022, 08:39

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И (ИЛИ) РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА.

Лилия Бакланова пожаловалась, что чиновники почти 10 лет назад предоставили ей в поселке под Волгоградом квартиру в аварийном состоянии. Все эти годы она пытается отремонтировать квартиру в аварийном доме, в котором опасно жить. Объединение по защите прав детей-сирот подготовило жалобу в Следком, чтобы защитить права девушки.

По словам Лилии Баклановой, квартиру аварийном состоянии она получила в поселке Чернышковский Чернышковского района Волгоградской области. Квартира была выделена в качестве гарантированного государством жилья. Независимая экспертиза признала жилье аварийным, сообщил 12 ноября "Блокнот Волгоград".

Бакланова рассказала изданию, что с момента окончания вуза она вынуждена жить на съемных квартирах. "Я стояла в очереди на получение квартиры с 2010 года. Училась в то время в волгоградском меде. В октябре 2013 года позвали в деканат, сказали, что мне дают квартиру. Но мне сообщили, что квартиру в Чернышках я должна приехать смотреть через два часа. Я студентка, конечно, оказалась к этому не готова. Попросила чиновников перенести день просмотра. Мне позвонили еще через день и сказали, что нужно срочно приехать в комитет и подписать договор, иначе там оформят отказ от бесплатного жилья. Я просто вынуждена была согласиться", – заявила Бакланова.

Она добавила, что приехала смотреть квартиру только через два месяца, после окончания сессии. Перед подписанием договора, по ее словам, ей показали фотографии квартиры, но изнутри. "То, что козырек и балкон в аварийном состоянии, не сняли. По факту увидела, что счетчик был отрезан, электричества в квартире не было, зато был долг в 7 тысяч рублей за электричество. После моих обращений мне все же сделали перерасчет, но это оказалось только начало проблем", – пожаловалась Бакланова.

По ее словам, в квартире пришлось менять окна, так как в ней было холодно. Крыша протекала, а во время ремонта в стенах обнаружились дыры, которые ранее были заткнуты ветошью. Позже выяснилось, что управляющей компании нет, и что жильцы дома должны делать ремонт сами. "Я за свои деньги заказала экспертизу, которая показала, что дом в аварийном состоянии, износ крыши 95%. Счетчик заливает, мы можем сгореть в любой момент", – подчеркнула Лилия Бакланова.

По ее словам, она пыталась отремонтировать жилье, однако рабочие заявили, что нужен капитальный ремонт дома. Бакланова отметила, что надеялась, что капитальный ремонт будет сделан властями, однако чиновники заявили, что переносят его проведение на 2040-й год.

Лилия Бакланова обратилась в Объединение по защите прав сирот, руководитель которого Эльдар Физиев отметил, что чиновники не впервые выделяют сиротам жилье в аварийном состоянии. "Команда Объединения по защите прав сирот намерена обратиться в Следственный комитет Российской Федерации и лично к Бастрыкину Александру Ивановичу за защитой прав сироты", – сказано в сообщении в Telegram-канале объединения.

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