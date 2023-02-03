Родители больных детей потребовали от Минздрава Грузии обеспечить их лекарствами

03 февраля 2023, 10:34

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Дети с сахарным диабетом перестали получать от государства инсулин, а в аптеках этот препарат закончился, заявили участники акции протеста в Тбилиси, потребовав от Минздрава решить проблему. Дефицит лекарства наблюдается в начале каждого года, отметил депутат из Кутаиси.

В Грузии уже несколько недель наблюдается дефицит инсулина, и дети с сахарным диабетом не могут принимать жизненно важный препарат, заявили их родители на акции, которая прошла 2 февраля около здания Минздрава Грузии. Протестующие требовали встречи с министром здравоохранения Зурабом Азарашвили.

Государство больше не поставляет инсулин диабетикам, лекарство закончилось и в аптечных сетях, пожаловались протестующие. По их словам, чиновники Минздрава не объяснили, почему закончились запасы инсулина, но пообещали, что выдача лекарства возобновится 6 февраля.

При этом детям нужно принимать инсулин четыре раза в день, родители вынуждены перевести детей на лечение альтернативным препаратом, который вводится под наблюдением врача и в стационаре, рассказали протестующие. Они пригрозили бессрочной акцией протеста, если выдача инсулина не начнется 6 января, сообщил телеканал "Рустави 2", эфир которого посмотрел корреспондент "Кавказского узла".

Жительница Хони рассказала, что ей приходится ездить за лекарством для своего ребенка в Кутаиси. "Раньше мы могли купить лекарство на месяц, недавно смогли купить только на три дня, и нам говорят, что лекарства не осталось", - сказала в эфире телеканала "Формула" женщина, слова которой перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

Депутат кутаисского горсовета от "Единого национального движения" Гига Шушания сообщил, что его ребенок болен диабетом, и каждый год в январе-феврале наблюдается дефицит нужных лекарств. "И все это происходит потому, что какой то чиновник не заказал вовремя лекарство или отложил заявку из-за коррупционных соображений", - предположил в телесюжете Шушания, слова которого перевел на русский язык корреспондент "Кавказского узла".

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