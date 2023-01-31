Юристы прокомментировали перспективы альтернативной службы для жителей Северного Кавказа

31 января 2023, 04:54

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На фоне спецоперации на Украине на Северном Кавказе вырос запрос на альтернативную гражданскую службу. Правом любого гражданина является отказ от участия в боевых действиях, считает правозащитник Магомед Муцольгов. Мобилизованный может добиться отправки в тыл, если категорически откажется брать в руки оружие, заявил юрист Артем Мугунянц.

Как писал "Кавказский узел", по словам юриста Мусы Т., проживающего и работающего в Ингушетии, мобилизация на Северном Кавказе отличается от других регионов России активным участием религиозных деятелей в призывах участвовать в спецоперации.

Участие духовенства в рекрутинге и практика давления на родственников фактически исключили для жителей Чечни опцию альтернативной службы, тогда как в Ингушетии она возможна на фоне другой позиции религиозных деятелей по вопросам военной операции, рассказал Муса Т.

Российские власти объявили о завершении мобилизации, однако почти со всех республик Северного Кавказа приходят сообщения о том, что людей продолжают направлять в зону спецоперации, рассказал 30 января корреспонденту "Кавказского узла" адвокат из Ингушетии Муса Т., который консультирует потенциальных мобилизованных и военнослужащих.

«Больше всего среди тех, кто обратился ко мне за помощью, это действующие контрактники. Некоторые из них успели побывать на Украине <...> Вернувшись домой, многие пытаются расторгнуть контракт. К сожалению, у них нет вариантов, чтобы отказаться от контракта. Согласно указа президента о частичной мобилизации, их контракты продлили до конца СВО. За отказ от дальнейшей службы им грозит уголовная ответственность. Несмотря на это, есть заявители, которые готовы даже сесть в тюрьму», - рассказал адвокат.

По его словам, альтернативная гражданская служба одно время была непопулярна, молодые люди опасались, что их могут объявить в трусости, но сейчас многие контрактники готовы нести альтернативную службу. "Никто из моих клиентов ещё не подал заявления на АГС, но я вручил более двадцати заявлений без даты на случай, если призовут и не будет другого варианта избежать мобилизации или призыва», - сказал Муса Т.

Жители Ингушетии заявили о желании нести альтернативную службу

Один из тех, кто готов нести альтернативную службу - Мурат Д. После окончания школы он пошел учиться в пожарно-спасательный колледж. По его словам, ему нравилась профессия пожарного, учебное заведение он окончил на «отлично», став дипломированным техником-спасателем. «Но работы по специальности я не нашел и пришлось подрабатывать на стройках. Постоянной занятости не было, работа была от случая к случаю, притом малооплачиваемая. Чтобы была какая-то финансовая стабильность, три года назад пошел служить по контракту», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Мурат отметил, что у него проблем со здоровьем, которые помешали бы ему принять участие в спецоперации, но ехать на Украину он не хочет. "Я человек верующий и не могу участвовать в боевых действиях на Украине в первую очередь по религиозным убеждениям", - сказал он.

При этом от службы в армии он не отказывается. «Есть доступный вариант для тех, кто как и я, называют себя пацифистами - это альтернативная гражданская служба. Вместо участия в боевых действиях я готов выполнять любой вид трудовой деятельности. Если моя просьба будет удовлетворена, то нет особой разницы, где служить. Хотелось бы, конечно, ближе к дому», - отметил он.

На альтернативную гражданскую службу согласен и житель селения Гойты Чеченской Республики Шамиль К. «В Чечне о том, чтобы служить по «альтернативке», даже слушать не хотят. Доказывать, что по своим религиозным убеждениям я не могу убивать людей, тоже бесполезно, потому что представители духовенства Чечни считают, что для мусульман СВО на Украине — это священная война», - рассказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По его словам, на его имя уже приносили повестку, но в тот день он был во Владикавказе. «Приехали двое: из райотдела полиции и из военкомата. Увидели, что дома мой старший брат Мутуш, ему 37 лет, сказали, что вместо меня заберут его. А он больной, у него бывают приступы эпилепсии. Мы его дома никогда одного не оставляем. Мама стала им справки показывать, эпикризы всякие, что Мутуш инвалид, больной человек <...> Хорошо, что зашла соседка, она медсестрой работает. Она подтвердила, что Мутуш серьезно болен», - рассказал Шамиль.

Правозащитник и юрист разъяснили право на альтернативную службу

Правозащитник Магомед Муцольгов считает, что если человеку не удалось избежать мобилизации, то он вправе вместо участия в боевых действиях выбрать альтернативную гражданскую службу. «Это право любого гражданина, это оговаривается в законе <...> Мусульманин, который сам, лично, его семья или его родина подверглись агрессии, обязан остановить агрессию и сражаться до того момента, пока агрессор будет побежден, или же согласится на заключение мира», - говорит Муцольгов.

"В большинстве случаев призывы авторитетных религиозных деятелей направлены на обращение с мольбами к Всевышнему о прекращении раздора и установлении мира, на призыв к благоразумию, рассудительности и к осторожности во времена смуты», - сказал добавил правозащитник.

Ведущий юрист по работе с призывниками центра «Антипризыв» Артем Мугунянц сказал, что с началом мобилизации многие молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет пишут заявление на прохождение альтернативной гражданской службы. «Раньше такая процедура проходила на общих основаниях. Должно быть решение призывной комиссии и тех, кто написал заявление на прохождение АГС. Их отправляли на гражданскую службу и тут изменений никаких нет - как проходили раньше, так и проходят. В условиях мобилизации, к сожалению, АГС не работает по следующим причинам: закон об альтернативной гражданской службе говорит о том, что на нее направляются лица, не находящиеся в запасе. А все те, кто отслужил, они, естественно, находятся в запасе. Но и те, кто в армии не служил по каким-то причинам – отсрочка, освобождение по состоянию здоровья и так далее - они тоже находятся в запасе. Поэтому закон на них не распространяется. У нас есть только 69 статья в Конституции, которая предусматривает как несение военной службы, так и право на альтернативную гражданскую службу, которую гражданин должен пройти в соответствии с федеральным законом <...> То есть, для ее прохождения нужен федеральный закон для тех, кто не находится в запасе. С точки зрения нашей судебной системы и военкоматов, альтернативная гражданская служба для тех, кто подлежит мобилизации, не предусмотрена <...> Но если человек в принципе вообще не служил в армии то ли по состоянию здоровья, то ли у его была отсрочка по семейным обстоятельствам, или он просто банально уклонялся, то ведь он и присягу не принимал. Значит, оружие такому человеку доверять нельзя, он и в боевых действиях не может участвовать, и в горячих точках он по определению не должен находиться», - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

Мугунянц предположил, что в случае, если человека, даже не принявшего присягу, все-таки призвали и отправляют в часть, то он, в случае, если хочет добиться альтернативной службы, не должен категорически брать в руки оружие, облачаться в военную форму. «Ввиду того, что он не берет в руки оружия, категорически отказывается участвовать в боевых действиях, его поведение деморализует окружающих. И тогда, в конце концов, его отправят служить в какие-то тыловые части, которые находятся вдали от театра боевых действий. И такая практика уже есть», - особо подчеркнул Мугунянц

Ислам запрещает мусульманам быть агрессорами

По словам руководителя Ассоциации мусульман Ингушетии Мусы Абадиева, большинство мусульманских учёных считает, что джихад вменен в обязанность мусульманам для отражения агрессии.

28 февраля муфтий Чечни Салах Межиев объявил, что чеченские бойцы, уехавшие на Украину, "пошли на джихад" и воюют ради Аллаха. 29 марта Рамзан Кадыров призвал чеченских силовиков быть готовыми "умирать на пути джихада", а 25 октября добавил, что мусульмане "нужны государству и президенту" и не должны искать отговорки от участия в боевых действиях, которые являются "джихадом против сатанинской демократии". 20 ноября богослов из Чечни Магомед Хийтанаев призвал христиан и мусульман совместно бороться "против сатаны" на Украине без страха перед смертью.

Абадиев также сказал корреспонденту "Кавказского узла", что понятие «защита родины» в классическом исламском праве не встречается. «Это адаптированное современными исламскими богословами под нынешнюю действительность понятие «защиты территории мусульман». То есть, согласно исламскому праву, родиной для мусульман, защита которой является обязательной, считается любая территория, принадлежащая мусульманам, будь то завоёванная ими когда-либо в результате отражения агрессии или оказавшаяся под их властью мирным путём. И представители иных конфессий, согласно исламскому праву, не могут осуществлять высшую государственную власть на такой территории из-за слов Всевышнего Аллаха (смысл): «И Аллах никогда не даст неверующим власти над верующими». Всякие попытки с их стороны навязать мусульманам свою власть должны встретить отпор» , - опираясь на Священное писание сказал руководитель Ассоциации мусульман Ингушетии

Муса Абадиев особо заметил, что во время вооружённых столкновений между немусульманами, согласно исламскому праву, мусульмане могут ввязываться в подобные конфликты только будучи на стороне жертв агрессии. Один из способов избежать участия в боевых действиях – это альтернативная гражданская служба, там более, что такой вариант предусмотрен Конституцией России.

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