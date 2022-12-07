Юрист из Ингушетии назвал особенности мобилизации на Северном Кавказе

07 декабря 2022, 19:18

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Религиозный фактор стал отличительной чертой мобилизации на Северном Кавказе. Участие духовенства в рекрутинге и практика давления на родственников фактически исключили для жителей Чечни опцию альтернативной службы, тогда как в Ингушетии она возможна на фоне другой позиции религиозных деятелей по вопросам военной операции, рассказал юрист, сотрудничающий с Центром защиты прав человека "Мемориал".

"Кавказский узел" писал, что 15 ноября Рамзан Кадыров обратился к чеченским суфиям с призывом формировать собственные воинские подразделения по принципу принадлежности к определенным религиозным братствам. В июле стало известно о привлечении имамов к набору в силовые структуры Чечни. В YouTube было опубликовано аудиосообщение, где имам мечети в Гудермесе подробно рассказал, как трудоустроиться в местную полицию, испытывающую нехватку сотрудников из-за спецоперации на Украине.

В Чечне религиозные деятели призывают участвовать в военной операции на Украине, в связи с этим практически невозможно добиться альтернативной гражданской службы (АГС), сообщил юрист Центра защиты прав человека "Мемориал" Муса.

"Особенность Чечни заключается в том, что там религиозные деятели говорят: для мусульман СВО [на] Украине — это священная война. Они настаивают, что поехать [на] Украину — это священный долг каждого мусульманина. Там невозможно отказаться от участия в [военной операции] по религиозным соображениям. Это напрямую связано с тем, что религиозные деятели в Чечне на сто процентов зависимы от местных властей. У них просто не может быть другого мнения, это знают и заявители, и все остальные", - следует из интервью, опубликованного сегодня в Telegram-канале "Полный ПЦ 2.0", который ведет Центр защиты прав человека "Мемориал".

Он отметил, что в Ингушетии люди готовы писать заявления на прохождение альтернативной гражданской службы.

"В Ингушетии совсем другая ситуация. Здесь у религиозных деятелей нет определенного мнения. Поэтому люди готовы писать заявления на АГС, они берут у меня образцы, я помогаю с заполнением. Но они подают эти заявления только в крайнем случае — если другие методы больше не помогают", - заявил Муса.

По его словам, мобилизация на Северном Кавказе отличается от других регионов России прежде всего активным участием религиозных деятелей. "Использование религиозных деятелей — и есть главная отличительная черта мобилизации на Северном Кавказе. Попытка перейти на АГС считается позором, причем нередко даже в глазах родственников. Также большинство заявителей с Северного Кавказа не хотят разглашать свои имена и фамилии по понятным причинам. Особенно это касается жителей Чечни — там вообще никто не хочет. А в Ингушетии просто боятся, что в будущем к ним и их родственникам могут применить какие-то меры, поэтому тоже часто просят не разглашать данные", - сказал юрист.

Конституция гарантирует гражданам России право на АГС по убеждениям, напомнил он. Однако на Северном Кавказе тех, кто не хочет служить убеждают, что "это не может быть основанием для альтернативной службы". "Командиры давят на то, что до [военной операции] религиозные убеждения не помешали мужчинам подписывать контракт и получать зарплаты", - добавил юрист.

26 февраля Рамзан Кадыров объявил, что чеченские бойцы отправились на Украину выполнять приказы Владимира Путина и защищать украинский народ. А 28 февраля муфтий республики Салах Межиев объявил, что чеченские бойцы, уехавшие на Украину, "пошли на джихад" и воюют ради Аллаха. 29 марта Кадыров призвал чеченских силовиков быть готовыми "умирать на пути джихада", а 25 октября добавил, что мусульмане "нужны государству и президенту" и не должны искать отговорки от участия в боевых действиях, которые являются "джихадом против сатанинской демократии". 20 ноября богослов из Чечни Магомед Хийтанаев призвал христиан и мусульман совместно бороться "против сатаны" на Украине без страха перед смертью.

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