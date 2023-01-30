Семь жителей Чечни подверглись публичному порицанию за употребление алкоголя

30 января 2023, 23:42

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Начальник полиции Урус-Мартановского района отчитал семь человек за употребление алкоголя и езду в нетрезвом состоянии, видеоролик об этом опубликован в соцсети. Комментаторы выразили недоумение в связи с практикой публикации подобных записей.

Как писал "Кавказский узел", чеченские силовики регулярно отчитывают местных жителей по разным поводам и выкладывают видео этих бесед в соцсети. Поводом для этого может стать нарушение правил дорожного движения, употребление алкоголя или наркотических веществ, занятия колдовством и даже ношение никаба - то есть как реальные правонарушения, так и поступки, которые чеченские власти считают неправильными. Так, в январе силовики в Гудермесском районе задержали и под видеозапись отчитали молодого человека, который допустил нарушения правил дорожного движения. Опубликованная 25 января видеозапись, на которой силовики отчитывают шесть школьниц и их родителей в Урус-Мартановском районе, вызвала в соцсети негативную реакцию пользователей. Силовики не объяснили, в чем провинились дети и в чем необходимость выкладывать запись порицания девочек на всеобщее обозрение, указали комментаторы.

Особенностью профилактических бесед в Чечне является стремление унизить нарушителей, указала правозащитница Светлана Ганнушкина*. Юрист Евгений Черноусов отметил, что публиковать видео таких бесед силовики могут только с согласия нарушителей.

Группа мужчин в Урус-Мартановском районе подверглась публичном порицанию, сообщил сегодня Instagram-паблик "ЧП Грозный №1", на который подписаны 303 тысячи человек. "В отделе МВД России по Урус-Мартановскому району начальник отдела полковник полиции Валид Бацилов провел профилактическую беседу с лицами, замеченными за управлением транспортным средством в нетрезвом состоянии, а также за употреблением спиртных напитков в общественных местах", - указано в сообщении.



На встрече присутствовали родственники нарушителей, которые "пообещали заниматься воспитанием своих близких". "Сами задержанные искренне раскаялись в содеянном и дали слово, что исправятся", - говорится в описании к видео.

Как следует из видеозаписи, порицанию в отделе полиции подверглись не менее семи мужчин разного возраста, они стояли, выстроившись у стены, некоторые из них низко склонили головы. За столом, во главе которого сидел силовик в форме полковника полиции, собрались преимущественно пожилые мужчины. Сама беседа на записи не приведена - на видеоряд наложена музыка.

На публикацию о публичном порицании в отделе полиции по Урус-Мартановскому району обратил внимание комментатор "Кавказского узла" rozanne_howe. "В Чечне людей на "путь истинный", наставляют не только богословы, но и правоохранители", - написал он в комментарии к публикации "Кавказского узла" "Призыв муфтия Чечни не запрещать матерям встречи с детьми вызвал скепсис в соцсети". "Несколькими днями ранее этот же паблик выдал ролик, на котором в тот же РОВД офицер полиции в присутствии родителей отчитывал нескольких школьниц. Похоже на какой-то самопиар руководства данного РОВД, и не больше того. Можно подумать, что другие отделы полиции не задерживают нарушителей и не проводят с ними "профилактических" бесед", - подчеркнул он.

К 23.25 мск эта видеозапись набрала 356 отметок "нравится" и 32 комментария. Большинство авторов комментариев на русском языке возмутило обнародование лиц порицаемых. "Как вам не стыдно показывать на весь мир братьев", - указал пользователь deuutsch_ing. "Чтоб вашим братьям стыдно стало, мусульмане и пьют!" - возразил tt_and_pm. "Я не могу понять, почему лицо показывают. Неужели нельзя смазанным (при помощи) фотошопа показать", - поинтересовался xedok_7_7_7_7_. "Как школьников построили", - прокомментировал пользователь akura2.00.

В Telegram-канале ОМВД по Урус-Мартановскому району к 23.25 мск не содержится видеозаписи беседы.

Жители Чечни регулярно подвергаются публичному порицанию и приносят публичные извинения за различные проступки и за критику властей. В докладе международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном в июне 2015 года, отмечалось, что такие извинения становятся следствием давления и угроз.

Как эта практика распространяется с подачи властей Чечни за пределами республики, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Материалы о практике публичных извинений собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".