30 января 2023, 23:42
Семь жителей Чечни подверглись публичному порицанию за употребление алкоголя
НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.
Начальник полиции Урус-Мартановского района отчитал семь человек за употребление алкоголя и езду в нетрезвом состоянии, видеоролик об этом опубликован в соцсети. Комментаторы выразили недоумение в связи с практикой публикации подобных записей.
Как писал "Кавказский узел", чеченские силовики регулярно отчитывают местных жителей по разным поводам и выкладывают видео этих бесед в соцсети. Поводом для этого может стать нарушение правил дорожного движения, употребление алкоголя или наркотических веществ, занятия колдовством и даже ношение никаба - то есть как реальные правонарушения, так и поступки, которые чеченские власти считают неправильными. Так, в январе силовики в Гудермесском районе задержали и под видеозапись отчитали молодого человека, который допустил нарушения правил дорожного движения. Опубликованная 25 января видеозапись, на которой силовики отчитывают шесть школьниц и их родителей в Урус-Мартановском районе, вызвала в соцсети негативную реакцию пользователей. Силовики не объяснили, в чем провинились дети и в чем необходимость выкладывать запись порицания девочек на всеобщее обозрение, указали комментаторы.
Особенностью профилактических бесед в Чечне является стремление унизить нарушителей, указала правозащитница Светлана Ганнушкина*. Юрист Евгений Черноусов отметил, что публиковать видео таких бесед силовики могут только с согласия нарушителей.
Группа мужчин в Урус-Мартановском районе подверглась публичном порицанию, сообщил сегодня Instagram-паблик "ЧП Грозный №1", на который подписаны 303 тысячи человек. "В отделе МВД России по Урус-Мартановскому району начальник отдела полковник полиции Валид Бацилов провел профилактическую беседу с лицами, замеченными за управлением транспортным средством в нетрезвом состоянии, а также за употреблением спиртных напитков в общественных местах", - указано в сообщении.
На встрече присутствовали родственники нарушителей, которые "пообещали заниматься воспитанием своих близких". "Сами задержанные искренне раскаялись в содеянном и дали слово, что исправятся", - говорится в описании к видео.
Как следует из видеозаписи, порицанию в отделе полиции подверглись не менее семи мужчин разного возраста, они стояли, выстроившись у стены, некоторые из них низко склонили головы. За столом, во главе которого сидел силовик в форме полковника полиции, собрались преимущественно пожилые мужчины. Сама беседа на записи не приведена - на видеоряд наложена музыка.
На публикацию о публичном порицании в отделе полиции по Урус-Мартановскому району обратил внимание комментатор "Кавказского узла" rozanne_howe. "В Чечне людей на "путь истинный", наставляют не только богословы, но и правоохранители", - написал он в комментарии к публикации "Кавказского узла" "Призыв муфтия Чечни не запрещать матерям встречи с детьми вызвал скепсис в соцсети". "Несколькими днями ранее этот же паблик выдал ролик, на котором в тот же РОВД офицер полиции в присутствии родителей отчитывал нескольких школьниц. Похоже на какой-то самопиар руководства данного РОВД, и не больше того. Можно подумать, что другие отделы полиции не задерживают нарушителей и не проводят с ними "профилактических" бесед", - подчеркнул он.
К 23.25 мск эта видеозапись набрала 356 отметок "нравится" и 32 комментария. Большинство авторов комментариев на русском языке возмутило обнародование лиц порицаемых. "Как вам не стыдно показывать на весь мир братьев", - указал пользователь deuutsch_ing. "Чтоб вашим братьям стыдно стало, мусульмане и пьют!" - возразил tt_and_pm. "Я не могу понять, почему лицо показывают. Неужели нельзя смазанным (при помощи) фотошопа показать", - поинтересовался xedok_7_7_7_7_. "Как школьников построили", - прокомментировал пользователь akura2.00.
В Telegram-канале ОМВД по Урус-Мартановскому району к 23.25 мск не содержится видеозаписи беседы.
Жители Чечни регулярно подвергаются публичному порицанию и приносят публичные извинения за различные проступки и за критику властей. В докладе международной кризисной группы "Чечня: внутреннее зарубежье", опубликованном в июне 2015 года, отмечалось, что такие извинения становятся следствием давления и угроз.
Как эта практика распространяется с подачи властей Чечни за пределами республики, можно прочитать в справке "Кавказского узла" "Мода на извинения: от Чечни до самых окраин". Материалы о практике публичных извинений собраны "Кавказским узлом" на тематической странице "Кого Кавказ извиняться заставляет".
Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp** могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.
* внесена Минюстом России в список иноагентов
** деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.
Автор: "Кавказский узел"