Дело о договорных матчах футбольных клубов юга России дошло до суда

30 января 2023, 11:19

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В суд в Воронеже поступили материалы первого в России уголовного дела о проведении договорного футбольного матча между новороссийским "Черноморцем" и песчанокопской "Чайкой".

Как сообщал "Кавказский узел", 20 июля 2021 года стало известно, что в России заведено первое уголовное дело о проведении договорного футбольного матча. Речь идет об игре, прошедшей в Ростовской области в мае 2019 года в рамках первенства Профессиональной футбольной лиги между новороссийским "Черноморцем" и песчанокопской "Чайкой".

В Железнодорожный районный суд Воронежа поступило уголовное дело в отношении Олега Баяна, который является директором футбольного клуба "Чайка" из села Песчанокопского Ростовской области. Баян обвиняется в оказании противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования, сообщил суд 26 января на своем сайте.

По данным на 11.00 мск 30 января дело в отношении Олега Баяна еще не рассмотрено, судебных заседаний по нему не запланировано.

Статья 184 УК РФ предусматривает от 300 тысяч рублей штрафа до семи лет лишения свободы.

По версии следствия, с 8 августа 2018 года по 15 апреля 2019 года, перед проведением десяти игр Олег Баян предлагал спортивным судьям за вознаграждение в размере от 50 до 250 тысяч рублей создать условия для победы футбольного клуба "Чайка".

Следствие считает, что 12 мая 2019 года он предложил главному тренеру ФК "Черноморец" Хазрету Дышекову не менее 500 тысяч рублей за умышленный проигрыш. Дышеков уговорил шестерых игроков своей команды, и в результате чего ФК "Чайка" 13 мая 2019 года выиграл матч 27-го тура Олимп – Первенства России.

Комментариев от Олега Баяна, а также от Хазрета Дышекова или их представителей не поступало.

Напомним, ранее комментатор канала "Телеспорт" Алексей Дурново рассказал корреспонденту "Кавказского узла", что в подавляющем большинстве случаев договорные матчи используются для заработка в букмекерских конторах. Договорными, как правило, бывают те матчи, результат которых ни на что не влияет – зрители ждут "скучный" матч и "вряд ли игра привлекает много внимания", отметил он.

Договорные матчи не являются проблемой только российского футбола, они актуальны в мировом масштабе, пояснил также ранее корреспонденту "Кавказского узла" журналист телеканала "Матч-ТВ" Магомед Батыров.

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