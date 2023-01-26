Врачи назвали тяжелым состояние одного из раненных в Махачкале

26 января 2023, 03:12

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Мужчина, получивший в ходе стрельбы в Махачкале ранения в грудь и голову, помещен в реанимацию в тяжелом состоянии, сообщил Минздрав Дагестана. Инцидент расследуется как покушение на убийство.

Как писал "Кавказский узел", днем 25 января в результате конфликта со стрельбой из дробовика в Махачкале один человек был госпитализирован с огнестрельными ранениями, еще один пострадавший получил перелом челюсти. Полиция объявила план "Перехват" для поимки стрелка, ранее не судимого жителя Гумбетовского района.

Состояние 35-летнего мужчины, который получил ранения при стрельбе на проспекте Гамзатова в Махачкале, оценивается врачами как тяжелое, сообщил Минздрав Дагестана.

Пострадавшего с огнестрельными ранениями в области груди и нижней конечности экстренно доставили в Республиканский центр травматологии и ортопедии, где прооперировали. "Врачи проводят (...) интенсивную терапию для его спасения. Состояние оценивается как тяжелое, (...) медицинские работники делают все возможное", - говорится в публикации Telegram-канала ведомства.

Уголовное дело по факту инцидента возбуждено по статье о покушении на убийство, сообщило управление Следкома по Дагестану.

По информации ведомства, стрелок из Гумбетовского района был знаком с пострадавшим жителем Махачкалы и между ними произошел некий конфликт. Охотничье ружье стрелявший держал в своем автомобиле, на котором и скрылся с места происшествия, следует из сообщения в Telegram-канале следственного управления.

По состоянию на 2.40 мск сегодня ни МВД, ни управление СКР по Дагестану не сообщали о задержании подозреваемого.

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