Кадр видео с места стрельбы в Махачкале. Скриншот видео wwww.t.me/msh_gor/2989

25 января 2023, 17:30

Обнародовано видео с места стрельбы в Махачкале

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Следователи прибыли на место конфликта со стрельбой и ранеными в Махачкале и ведут там сбор улик. На асфальте лежат гильзы, один из автомобилей прострелен в нескольких местах, следует из видео с места инцидента.

Как писал "Кавказский узел", МВД Дагестана сообщило сегодня, что в результате конфликта с применением дробовика в Махачкале один человек госпитализирован с огнестрельными ранениями, у второго пострадавшего перелом челюсти. Полиция установила личность стрелявшего и объявила план "Перехват".

На видео, опубликованном в Telegram-канале МВД Дагестана, видна большая группа мужчин, которые собрались у тротуара и припаркованных машин. Более десяти из них направились от проезжей части в сторону дома. Затем некоторые из них перешли на бег.

Мужчину избивали двое человек и он начал отстреливаться. Одного из них он ранил в ногу. После этого скрылся, сообщил сегодня Telegram-канал "Спросите у Расула" со ссылкой на очевидцев происшествия.

Telegram-канал Mash Gor опубликовал видеозапись работы следователей на месте происшествия в Махачкале. Как следует из ролика, на место инцидента прибыли на менее семи силовиков, две машины с проблесковыми маячками. На асфальте видны гильзы и пятна крови. Также крупно показан один из автомобилей, который прострелен с левой стороны не менее чем в трех местах.

Стрелок - 35-летний житель села Ингиши Гумбетовского района, ранее не судим, сообщил Telegram-канал со ссылкой на свои источники.

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Примечание:

"Обнародованы видео стрельбы на акции противников мобилизации в Дагестане", "Житель Дагестана заподозрен в покушении на убийство после стрельбы по односельчанам", "Жительница Махачкалы почти восемь лет добивается наказания виновных в смерти сына".

Автор: "Кавказский узел"

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НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

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