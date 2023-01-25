Обнародовано видео с места стрельбы в Махачкале

25 января 2023, 17:30

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО “МЕМО”, ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО “МЕМО”.

Следователи прибыли на место конфликта со стрельбой и ранеными в Махачкале и ведут там сбор улик. На асфальте лежат гильзы, один из автомобилей прострелен в нескольких местах, следует из видео с места инцидента.

Как писал "Кавказский узел", МВД Дагестана сообщило сегодня, что в результате конфликта с применением дробовика в Махачкале один человек госпитализирован с огнестрельными ранениями, у второго пострадавшего перелом челюсти. Полиция установила личность стрелявшего и объявила план "Перехват".

На видео, опубликованном в Telegram-канале МВД Дагестана, видна большая группа мужчин, которые собрались у тротуара и припаркованных машин. Более десяти из них направились от проезжей части в сторону дома. Затем некоторые из них перешли на бег.

Мужчину избивали двое человек и он начал отстреливаться. Одного из них он ранил в ногу. После этого скрылся, сообщил сегодня Telegram-канал "Спросите у Расула" со ссылкой на очевидцев происшествия.

Telegram-канал Mash Gor опубликовал видеозапись работы следователей на месте происшествия в Махачкале. Как следует из ролика, на место инцидента прибыли на менее семи силовиков, две машины с проблесковыми маячками. На асфальте видны гильзы и пятна крови. Также крупно показан один из автомобилей, который прострелен с левой стороны не менее чем в трех местах.

Стрелок - 35-летний житель села Ингиши Гумбетовского района, ранее не судим, сообщил Telegram-канал со ссылкой на свои источники.

Скачай приложение "Кавказского узла" – работает в России без VPN! В нашем приложении на Android (пользователи этой платформы также могут использовать для обхода блокировок браузер CENO) вы всегда прочитаете материалы "Кавказского узла". Если приложение будет исключено из Google Play, вы все равно сможете пользоваться уже установленным приложением, чтобы читать наши новости. Через VPN можно продолжать читать "Кавказский узел" на сайте и в приложении IOS, а также в Twitter, а без установки VPN – в Telegram. Можно смотреть видео "Кавказского узла" на YouTube и оставаться на связи в соцсетях "ВКонтакте" и "Одноклассники". Пользователи WhatsApp* могут присылать сообщения на номер +49 157 72317856, пользователи Telegram – на тот же номер или писать @Caucasian_Knot.

* деятельность компании Meta (владеет Facebook, Instagram и WhatsApp) запрещена в России.