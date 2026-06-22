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20:28, 22 июня 2026

Махачкалинец попал под следствие из-за комментария про силовика

НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЕН И РАСПРОСТРАНЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ООО "МЕМО", ЛИБО КАСАЕТСЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА ООО "МЕМО".

Комментарий жителя Махачкалы под видеозаписью с инспектором ДПС стал поводом для уголовного дела по статьям о публичном оскорблении представителя власти. 

Уголовное дело по двум статьям возбудили против жителя Дагестана следователи из Кировского района Махачкалы. Статья о публичном оскорблении представителя власти (319 УК России) предусматривает до года исправительных работ, статья о клевете в интернете (часть 2 статьи 128.1 УК) - до двух лет заключения. 

Согласно версии следствия, мужчина, используя личный аккаунт в социальной сети, прокомментировал некую видеозапись. Комментарий, как утверждают в Следкоме, содержал оскорбительные высказывания в адрес инспектора дорожно-патрульной службы, находившегося при исполнении служебных обязанностей. 

“Кроме того, в публикации были распространены заведомо ложные сведения, порочащие честь, достоинство и деловую репутацию сотрудника полиции”, - говорится в сообщении официального Telegram-канала республиканского СКР. 

В ведомстве добавили, что расследование продолжается, однако не уточнили, задержан ли подозреваемый и избрана ли ему мера пресечения.

"Кавказский узел" также писал, что в ноябре 2025 года полиция отчиталась о задержании 15-летнего подростка из Краснодара, который плюнул в спину полицейскому. Юноша, который ранее не состоял на учете силовиков, пояснил после задержания, что "не осознавал, какие будут последствия", и извинился за свой поступок. Плевок в полицейского расценивается как оскорбление представителя власти, но закон не позволяет привлечь 15-летнего подростка к уголовной ответственности по этой статье, указали опрошенные "Кавказским узлом" юристы. 

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Автор: "Кавказский узел"

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