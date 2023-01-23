Аналитики поставили под сомнение итоги Всероссийской переписи населения

23 января 2023, 04:38

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Увеличение численности некоторых народов Северного Кавказа можно объяснить как ростом населения в целом, так и агитацией активистов, которые призывали записываться под определенными названиями, отметил историк Ахмет Ярлыкапов, назвавший итоги Всероссийской переписи населения противоречивыми. Перепись населения стала фактически катастрофой, так как почти 17 миллионов человек не указали национальность, заявил демограф Алексей Ракша.

Как писал "Кавказский узел", Всероссийская перепись населения проходила с 15 октября по 14 ноября 2021 года. Особенностью переписи этого года стал расширенный список вопросов о языке, в том числе языке бытового общения.

Итоги Всероссийской переписи населения 2020-2021 года подвел в конце 2022 года Росстат. Они распределены по 11 томам, первый из которых, посвященный численности и размещению населения был опубликован на сайте ведомства в сентябре 2022 года, а последний, посвященный жилищным условиям населения - в конце 2022 года. Пятый том переписи, посвященный национальному составу и владению языками, опубликован на сайте Росстата 30 декабря 2022 года.

По данным ведомства, в России проживает 147 182 123 человека. Из них национальную принадлежность указали 130 587 364 человека. Больше всего в России проживает русских - 105 579 179 человек. На втором месте - татары (4 713 669 человек), на третьем - чеченцы (1 674 854 человека).

Старший научный сотрудник Центра евроазиатских исследований МГИМО Ахмет Ярлыкапов считает итоги переписи «достаточно противоречивые».

В частности, он отметил увеличение численности народов Северного Кавказа. По его мнению, оно объясняется в некоторых случаях масштабной агитацией активистов, которые призывали записываться под определенными названиями, а в некоторых - тем, что Северный Кавказ остается одним из российских макрорегионов, где население растет.

"Например, у черкесов можно говорить о значительном росте численности — с 73 184 в 2010 году до почти 115 000 в 2021 году - параллельно снижению числа тех, кто записался, как адыги с 124 835 до 111 471. Это результат кампании черкесских организаций, призывавших записываться черкесами. Судя по всему, именно в Адыгее их призывы нашли самый значительный отклик", - отметил он.

Руководители восьми общественных организаций Кабардино-Балкарии обратились к кабардинцам с призывом записать себя черкесами в ходе проходящей осенью этого года Всероссийской переписи населения. Это поможет черкесам сохранить свой этнос и свою культуру, подчеркнул один из авторов обращения Желяби Калмыков. 19 октября участники расширенного заседания Совета Общественной палаты Кабардино-Балкарии заявили, что кабардинцы не должны менять свое историческое название в ходе переписи. Согласно ее данным, в России проживает 523 404 кабардинца.

Ярлыкапов отметил и снижение численности граждан России, которые заявили, что их национальность - казаки. "Если говорить о казаках, то их численность снизилась с 67 573 в 2010 году до 50 490 в 2021 году. Возможно, потому, что казачьим организациям не удается показать людям смысл отдельной казачьей идентичности", - предположил он.

Руководитель "Казачьего информационно-аналитического центра" Алексей Зборовский и бывший атаман "Кавказской казачьей линии" Сергей Попов заявили в октябре 2021 года, что в ходе переписи больше людей запишут себя казаками, чем в 2010 году.

В качестве "еще одной успешной агиткампании активистов" Ярлыкапов назвал и итоги переписи для представителей андо-цезских народов Дагестана. "Численность людей, записавшихся как представители этих народов. выросла с 48 646 человек до 61 700 человек. Если говорить о ногайцах, их численность также выросла - со 103 660 до чуть более 109 000. Если говорить конкретно о ногайцах Астраханской области, там рост с примерно 7 500 до 9 000 человек. Этот рост произошел за счет так называемых юртовских татар и каранагашей. В данном случае не получился советский проект создания группы «астраханские татары». Те же юртовцы писались татарами, при сохранении ногайского самосознания", - рассказал он.

Независимый демограф Алексей Ракша считает, что перепись 2021 года продолжила «провальный ряд» российских переписей. "Перепись 1989 года была последней, которой можно полностью доверять. Перепись 2002 года была с недостатками, перепись 2010 года была чуть лучше, а перепись 2021 года стала катастрофой — 17 миллионов человек оказались не указавшими свою национальность", - сказал он корреспонденту "Кавказского узла".

По данным переписи, 16 593 759 человек не указали свою национальность. 542 201 человек также указали, что национальной принадлежности не имеют, еще 1 393 685 человек указаны в итоговой таблице как "указавшие другие ответы о национальной принадлежности".

По мнению Ракши, "результаты настолько искажены, что превышают любую погрешность". "Фактически потребуется много времени, чтобы понять, где и насколько все наврано», - заметил он.

Впрочем, по словам демографа, косвенные выводы сделать все же можно, обратившись к совсем таблице об уровне рождаемости. К примеру, по его словам, рост численности черкесов может быть объяснен не только агитацией, на которую, по его мнению, откликнулись «более архаичные и консервативные слои», но и более высоким уровнем рождаемости - в среднем 2,04 ребенка на женщину 40-44 лет. У ногайцев этот уровень, по словам Ракши, оказался еще выше - 2,4 ребенка на женщину, что и обеспечило их естественный прирост.

Напомним, что ранее в итогах переписи усомнился губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Он отметил, что, согласно данным Росстата, на Кубани проживает 5 838 273 человек, "но только по увеличению количества школьников очевидно, что жителей в крае больше".

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